Bunu da gördük! Geçen hafta Londra'da Royal Opera House'da sahnelerde ender görülen bir olay yaşandı. Puccini'nin La Boheme eseri sahnelenirken Rodolfo karakterini oynayan Brezilyalı tenor Atalla Ayan'ın sesi gitti.

İkinci perdede yaşanan olay üzerine Ayan, aryaları seslendiremeyeceği için operanın yarıda kalması gündeme geldi. Operanın yöneticileri oyunu kesmemek için ilginç bir yönteme başvurdu. Seyirciler arasında eşi oyunca Mimi'yi canlandıran Ekaterina Siurina'yı izlemeye gelen tenor Charles Castronovo'dan yardım istendi.

Castronovo oyunun ikinci perdesinde sahnenin kenarında Rodolfo'nun aryalarını seslendirirken sesi giden Atalla Ayan, sahnede mimik ve jestlerle karakteri oynadı.



Yaşanan acayiplik karşısında seyirciler önce şaşırsalar da oyunculara alkışlarıyla destek verdi.

Seyirciler arasında bulunan komedyen Stephen Fry, sahnede yaşananların “Büyülü ve olağanüstü romantik olduğunu” söyledi.

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