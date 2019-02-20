Piyasada fiyatları binlerce lirayı bulan bu küçük ekosistemlerin yapımı aslında oldukça basittir. Evinizin eğlence köşesine koyacağınız bir teraryum ile vakit geçirerek kendinize yeni bir hobi edinebilir, canlılarınız ile güzelce vakit geçirebilirsiniz. Peki, teraryum yapım aşamaları nelerdir?

TERARYUM NEDİR? TERARYUM YAPIM AŞAMALARI?

Teraryum, kapalı bir cam kap içinde bulunan küçük bir bahçe olup genellikle küçük bitkileri veya hayvanları saklamak ve gözlemlemek için kullanılan camdan yapılmış bir mahfazadır. Terraryumlar yapmak çok eğlencelidir ve aynı zamanda buharlaşma, yoğuşma ve çökeltme gösterdikleri için su döngüsü hakkında çocuklara öğretmenin harika bir yoludur. Teraryumdaki su kabın içine hapsedildiğinden, teraryumlar yıllarca sulanmadan yaşayabilir.

Teraryumlar, kum, taş, çakıl ve toprak katmanlarından, birkaç nefes alıp veren malzemeden karıştırılarak, toprağın nefes almasına yardımcı olur ve su, yukarı ve aşağı hareket eder. Bitkiler daha sonra bu küçük dünyaya ekilir ve yosun eklenir. Son olarak, çocuklar bu cam bahçelere küçük süslemeler seçebilir, bu da eğlenceli, sağlıklı ve güzel bir yaşam sanatı projesidir.

Terraryumlar belirli bir ortamı kopyalamak için tasarlanmıştır. Çoğu durumda, yılanlar, kurbağalar gibi amfibiler ve örümcekler gibi sürüngenleri örten bir teraryum kullanılır. Teraryumun içinde, bitki veya hayvanı mümkün olduğunca rahat hissettirmek için tasarlanmış bir dizi doğal özellik vardır.

Teraryum ilk olarak 1827’de Dr. Nathanial Ward tarafından icat edilmiştir. Dr. Ward bitkiler tarafından büyülendi, çalışmayı ve onları geliştirmeyi seviyordu. Bitkilere olan sevgisine ve bakımına rağmen, çoğu zaman yakındaki fabrikalardan gelen dumanların ve kirli havanın bir sonucu olarak ölüyorlardı. Bu sıkıntıya çözüm olarak bitkilerini korumak için bir muhafaza yapmaya karar verdi. Bu muhafazalar, bitkilerin kirli havayı atlatmasına izin vererek çok etkiliydi. Terraryumlar bugün her türlü şeyi saklamak için hala kullanılmaktadır. Bazı insanlar bunlara mucitlerinin adını taşıyan Wardian ismini vermiştir.

Yarım bir tank inşa etmek için gereken ilk şey bir cam tanktır. Balık tankı gibi bir akvaryum ideal olur. Tank için uygun bir boyut 50 cm x 50 cm x 75 cm’dir. Kurbağaların sıçramaktan hoşlandığını biliriz. Bu yüzden cam kutunun kurbağanın etrafında sıçramasına izin verecek kadar büyük olması gereklidir.

Uygun bir tank bulduktan sonra, bir sonraki adım zemini çakıl içinde tutmaktır. Çakıl, oluşturmak istediğiniz manzara türüne uyacak şekilde belirli bir şekilde yerleştirilebilir ve şekillendirilebilir. Çakıl sıkıca serildikten sonra, bir sonraki adım bir gölet yapmaktır. Bir havuz için en iyi konum, tankın köşelerinden biridir. Gölet tatlı su ile doldurulacaktır.

Havuz kazıldıktan sonra, tankın tabanını bir yosun tabakasıyla örtmeniz gerekir. Yosun tabakası tankı temiz tutmaya yardımcı olur. Artık tankın tabanı bittiğinde, teraryumda kayaları, yaprakları ve küçük bitkileri yerleştirebilirsiniz. Doğal bitkiler kurbağa için daha nemli ve uygun bir ortam sağladıkları için tercih edilir. Tankın fazla kuru olmadığından emin olmak önemlidir.

Teraryum için gereken son şey bir çatıdır. Çatı, kurbağanın kaçmasını ve diğer hayvanların içeri girmeye çalışmasını engellemek için kullanılır. Yumuşak olması gerekir, böylece kurbağa, sıçradığında kendini yaralamaz. Çatının kurbağanın kolayca nefes alabilmesi için havalandırma sağlaması gerekir. Sineklik gibi yumuşak bir plastik sergen genellikle bir çatı için en iyi malzemedir.

Kurbağa terraryumlarının düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Kirli bir ortam neredeyse her zaman hastalığın sebebidir ve bu da genellikle ölüme yol açabilir. Teraryumun temizlenmesi o kadar da zor değildir, sadece ılık suyla yıkanması gerekir. Teraryumların birkaç faydası vardır. Örneğin: Kuru havada büyümesi zor olan bitkilerin yetiştirilmesine yardımcı olurlar. Bir bahçe için kapalı bir alan sağlarlar. Mini bir bahçe olurlar. LED veya floresan gibi yapay ışığı çok verimli kullanırlar. Terraryumların sıklıkla sulanmasına gerek yoktur. Su tasarrufu sağlarlar.

Teraryum bitkileri genellikle ucuzdur ve teraryumda hasta bir bitkiyi tutmak, yakınlardaki diğer bitkilere zarar verebilir. Teraryumunuz için bitkiler satın alırken, zaman ve paradan tasarruf etmek için satın almadan önce bitkilerin sağlıklı olup olmadıkları kontrol edilmelidir.

Kapalı bitkiler ,genellikle teraryumlarda kullanılır. Ancak, teraryumlar için seçilen çoğu bitki yavaş büyür ve birçoğu yüksek nem veya yüksek ışık olmadan büyümesi zor olan bitkilerdir.,Ayda birkez (ortalama olarak) sulama yapmanız yeterlidir ancak bu çeşitli faktörlere bağlı olarak değişecektir. Açık teraryumlar 3-6 haftada bir sulanır. Sulama yapmak yerine, bitkilerin ihtiyaç duyup duymadığını anlamak için toprağı kontrol etmeniz yeterli olacaktır. Çoğu doğrudan ya da dolaylı ışığa ihtiyaç duyar ancak yapay ışık da kullanılabilir. Teraryumunuz için sağlayabileceğiniz üç tip ışık vardır.

Doğrudan güneş ışığı

Dolaylı güneş ışığı

Yapay ışık

Floresan veya LED ampuller kullanılması tavsiye edilir. Akkor ampullerden kaçınılması gereklidir.