2020 yılında korona virüs nedeniyle camilerde teravih namazı kılınamamıştı. Bu sene Ramazan ayının yaklaşmasıyla '2021 Ramazan ayında teravih namazı camilerde kılınacak mı?' Sorusu bir süredir gündemdeydi. Sorunun yanıtı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Peki, teravih namazı kılınacak mı? İşte yanıtı...

TERAVİH NAMAZI KILINACAK MI?

Bakan Koca, "Teravihler kapalı olmayacak. Bu noktada hassasiyet gösterilerek, tedbirler alınarak kılınmaya devam edilecek." ifadesini kullandı. Yani bu sene Ramazan ayında camilerde teravih namazı gerekli tedbirler ile beraber kılınmaya devam edecek.

TERAVİH NAMAZININ VAKTİ NEDİR?

Teravih ve vitir namazının vakti, yatsı namazının vaktidir. Ancak hem Teravih hem de vitir namazı, yatsı namazının farzından sonra kılınır. Bu itibarla yatsı namazının farzını kılmadan vitir ve Teravih namazı kılınır ise vitir ve Teravihin yeniden kılınması gerekir. Eğer vakit çıkmış ise; Teravihin kazası gerekmez, vitrin kazası gerekir.

2021 İLK TERAVİH NE ZAMAN?

Mübarek üç aylardan sonuncusu olan Ramazan ayında oruç tutmaya başlayacak Müslümanlar 12 Nisan gecesi ilk teravih namazını kılacak.