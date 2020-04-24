Teravih namazı nasıl kılınır

2020 Ramazan ayının ikinci teravih namazı bu akşam milyonlarca müslüman vatandaş tarafından evlerde idrak edilecek. 24 Nisan Cuma günü teravih namazını evde kılacaklar teravih namazı saat kaçta sorusunun cevabını arıyor. Peki Teravih namazı saat kaçta, nasıl kılınır? İşte 24 Nisan il il teravih namazı saatleri...

2020 TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Teravih namazı, yatsı namazından sonra kılınır. İstanbul'da ilk Teravih namazı yatsı namazı vakti olan 21.44'den sonra, Ankara'da 21:24'den sonra, İzmir'de ise 21:41'den sonra kılınacak. Diğer illerin teravih namazı vakitlerini aşağıdaki linkten tıklayarak öğrenebilirsiniz.

İL İL TERAVİH NAMAZI SAATLERİ

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR, SAAT KAÇTA?

Teravih namazı, Ramazan ayına mahsus 20 rekattan ibaret bir müekked sünnettir. Bu namazın cemaatle kılınması sünnettir. Bunun için teravih namazını cemaatla kılmayıp evlerinde yalnız başlarına kılanlar sünneti terk edip hata işlemiş olurlar. Teravih namazı, orucun değil, Ramazan'ın sünnetidir. Bu sebeble oruç tutmayan hasta ve yolculara da teravih kılmak sünnettir.

İşte kılınışı;

Teravih namazı 20 rekat olarak kılınır. Hz. Muhammed teravihi cemaatle kıldırdıkları zaman 8 rek'at olarak kıldırmışlar, Ashâb da evlerinde bu namazı 20 rek'ata tamamlamışlardır. 20 rek'atın tamamının mescidde kılınmaya başlaması, Hz. Ömer zamanından itibarendir. O günden beri de 20 rekat olarak camilerde kılınmıştır.

* Teravihi en faziletli kılma şekli, 10 selâm ile ikişer rek'atlar halinde kılmaktır. Yaygın olan kılma şekli ise, 4 rek'atta bir selâm vermek suretiyle kılmaktır. 6 rek'atta bir selâm vererek de kılınabilir.

Teravihi iki rek'atta bir oturmak suretiyle tek selâmla 20 rek'at birden kılmak da mümkündür. Ancak gece namazlarını 8 rek'attan çok olarak bir selâmla kılmak mekruh olduğundan teravihi de bu tarzda kılmamalıdır.

Teravih kaç selâmla kılınırsa kılınsın, iki rek'atta bir mutlaka oturarak kılınmalıdır.

Eğer iki rek'attan sonra oturmayıp 4 rek'atta bir oturulmuş ise, o 4 rek'atlar iki rek'at sayılır. Selâm verilmese bile, her iki rek'at sonunda mutlaka oturulmalıdır.



* Teravih kelimesinde rahatlama mânası vardır. Bu sebeble 4 rek'at başında selâmdan sonra biraz oturularak rahatlanmalıdır. Bu süre içinde isteyen kendi kendine bir şeyler okur. Yahut tefekkür eder. Yahut da tesbihte bulunur. Bunlarda, namaz kılan kimse muhayyerdir. Memleketimizde ise, ekseriya müezzinler, cemaatın da iştirâkiyle sesli olarak salâvat okur, cehrî zikir yaparlar.

* Teravih namazı dörder dörder kılınıyorsa ilk oturuşta Tahiyyat'dan sonra salâvatlar da okunur. Bu, sünnet-i müekkededir. Hattâ bâzı müctehidlere göre farzdır. Cemaat usansa bile, imam bunları terkedemez. Ayrıca 3. rek'atın başında da Fâtiha'dan önce yine Sübhâneke okunur.

* Teravihi hatim ile kılmak da sünnettir. Cemaate ağır gelmesi sebebiyle hatimle kılmak sünneti terkedilmez. Bir beldenin bir camiinde bu sünnet mutlaka yerine getirilmelidir.

* Yatsının farzını tek başına kılan kimse teravihi cemaatle kılabilir. Ancak yatsının farzı cemaatle kılınmadan teravihin cemaatle kılınması caiz olmaz.

* Cemaatin memnun olması için imamın kırâet ve rükünleri sür'atle yapması mekruhtur. Mes'ûliyet duygusu taşıyan bir imam, çabuk kıldırayım diye kırâeti anlaşılmaz hâle getirmekten, ta'dîl-i erkânı terkten, tesbih sayılarını üçten az yapmaktan kaçınır.

* Hatimle namaz kıldıran imam, hatmi Ramazan-ı şerîf'in 27. gecesi tamamlamalıdır. Hatimle kılınmıyorsa Fîl sûresinden aşağısını okumak, tek sûre ve karışık âyetler okumaktan daha faziletlidir. Böylece rek'at sayısı da daha kolay bilinir.

* Bir özür olmaksızın teravihi oturarak kılmak câiz ise de, fazilet ve sevabını azaltır.

İmam kendisinde özür olsun olmasın teravihi oturarak kıldırabilir. Cemaat ise ayakta kılarlar. Ancak ayrılık olmasın diye cemaatın da oturarak kılmaları müstehab olur.

* Teravihi ve vitri başka başka imamlarla kılmak câizdir.

* Uyku iyice bastırmış halde teravih kılmak mekruhtur.

* Vitir ile teravih arasında biraz oturmak da müstehabdır.

* Teravihi cemaatle kılan, vitri de cemaatle kılacağı gibi, yalnız başına da kılabilir.

* Teravih namazının her iki rek'atında teravih namazına niyet etmek gerekmez. Çünkü 20 rek'attan ibaret teravih namazı, bir tek namaz hükmündedir. Bunun için namaza başlarken yapılan niyet kâfidir.

TERAVİH NAMAZINDA OKUNAN DUALAR NELERDİR?

1-Teravihe başlamadan önce okunan dua:

Sübhâne zil-mülki vel-melekût.

Sübhâne zi’l-ızzeti vel-azameti vel cemâli vel-celâli vel ceberût.

Sübhân-el melikil mevcûd. Sübhânel melik-il ma’bûd.

Sübhân-el melikil hayy-illezî lâ yenâmü ve lâ yemût.

Sübbûhun, kuddûsün, Rabbünâ ve Rabb-ül melâiketi ver-rûh.

Merhabâ, merhabâ, merhabâ ya şehr-i Ramazân.

Merhabâ, merhabâ, merhabâ yâ şehr-el bereketi vel gufrân.

Merhabâ, merhabâ, merhabâ yâ şehr-et tesbîhi vet-tehlîli vez-zikri ve tilâvet-il Kur’ân. Evvelühû, âhıruhû, zâhiruhû, bâtınühû yâ men lâ ilahe illâhû. (Allahümme salli alâ Muhammed.)

Ramazan-ı şerif’in onbeşinden sonra, (merhabâ) yazılı olan yerler (Elvedâ) diye okunur.

İkinci rekattan sonra selam verince (Allahümme salli alâ Muhammed)

2-Teravih aralarında,her dört rekatın sonunda okunacak dua:

Allahümme salli alâ, seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesîrâ. (Allahümme salli alâ Muhammed) En son dördüncü rek’at bitince üç defa okunup üçüncüde (kesîrân ve kesîrâ) denir.

3-Teravih namazı tamamlandıktan sonra okunacak dua(Elleri açıp 3 defa):

Yâ hannân, yâ mennân, yâ deyyân, yâ bürhân,

Yâ zel-fadli vel-ihsân, nerc-ûl afve vel-gufrân,

Vec’al-nâ min utekâi şehr-i ramazân bi-hürmet-il Kur’ân.

4-Vitr namazına başlamadan (ALLAHUMME SALLİ ALA MUHAMMED) denir.

TERAVİH NAMAZININ SEVABI NEDİR?

Resulullah (sav) Efendimiz'e Ramazan ayında kılınan Teravih Namazı'nın fazileti sorulduğu zaman şöyle buyurdu: "Teravih Namazı'nı kılan bir mü'min kimse her gece Teravih kıldığı zaman başka hal alır, şöyle ki;

1.GECE: Annesinden doğduğu gündeki gibi günahlarından arınır.

2.GECE: Kendisinin ve eğer mü'min iseler anne ve babasının günahları bağışlanır..

3.GECE: Arş altında bir melek şöyle seslenir: " Amel temize çıktı, günahların bağışlanır."

4.GECE: Onun için verilecek mükafaat Tevrat'I, İncil'i, Zebur'u ve KUr'an-ı Kerim'i okuyup hatmetmiş sevabı kazanır.

5.GECE: Yüce Allah ona Mescid-i Haram'da, Mescid-i Nebevi'de namaz kılan kimse gibi sevap kazandırır.

6.GECE: Yüce Allah ona Beyt-i Mamur'u tavaf edenin sevabını ihsan eder.

7.GECE: Firavun'un gazasında Musa(as) ile beraber olmuş gibi ecir verilir.

8.GECE: Yüce Allah İbrahim (as) 'a yaptığı ihsanı ona da yapar.

9.GECE: Hz. Peygamber(sav)'in yaptığı ibadet gibi Yüce Allah'a ibadet etmiş olur.

10.GECE: Yüce Allah ona dünya ve ahiretin hayrını nasip eder.

11.GECE: Ölecek olursa dünyadan annesinden doğduğu gün gibi günahsız çıkar.

12.GECE: Kıyamet günü yüzü ayın 14. günündeki gibi parlayarak gelir.

13.GECE: Kıyamet gününe her türlü kötülüklerden emin olarak gelir.

14.GECE: Allah ona Kadir Gecesini ihya etmiş sevabı verir.

15.GECE: Melekler, Arş ve Kürsi taşıyanlar onun bağışlanması için salat okur.

16.GECE: Yüce Allah o kimse için cehennem ateşinden kurtulduğuna ve cennete gireceğine dair beraat fermanı yazar.

17.GECE: Kendisine peygamberlerin sevabına denk bir sevap verilir.

18.GECE: Bir melek şöyle seslenir: "Ey Allah'ın kulu! Allah senden ve anne-babandan razı olsun."

19.GECE: Hak Teala Hazretleri dünya ve ahirette ona yardım eder.

20.GECE: Şehitlerin ve salih zatların sevabına denk sevap verilir.

21.GECE: Allah (cc) onun için cennette nurdan bir ev kurar.

22.GECE: Ümmet-i Muhammed'in yetimlerini ve dul hatunlarını doyurmuş sevabı alır.

23.GECE: Yüce Allah cennette onun için şehir kurar.

24.GECE: Onun için 24 tane makbul dua vardır ve bu dualar kabul olur.

25.GECE:Yüce Allah ondan kabir azabını kaldırır.

26.GECE: Yüce Allah onun için kırk yıllık amel sevabı verir.

27.GECE: Onun için Sırat Köprüsünü, çakan şimşek gibi geçme ihsanı yapılır.

28.GECE: Yüce Allah onun cennetteki derecesini bir kat daha arttırır.

29.GECE: Ona bin makbul hac sevabı verilir.

30.GECE: Yüce Allah şöyle buyurur: "Ey kulum! Cennetin meyvelerinden ye, selsebil suyundan yıkan, kevser suyundan iç, ben senin Rabbinim, sen de benim kulumsun." der ve bir münadi nida eder:

Her gece teravih kılan kullar cehennemden azad olmuş kullardır ki, izzetim ve celalim hakkı için bu kullarıma af ile muamele eyledim ve cehennemin ateşine vucudlarını haram kıldım.

Ondan sonra Mevla Teala Hz. bu kullara bir beraat yazdırır. Erkek olsun kadın olsun cehennem azabından kurtulmağa ve sıratı kolay geçmesi için eline berayı verilir. Her kim ihlas ve inanç üzere Ramazan-ı Şerifte otuz gece teravih kılarsa Mevla Teala Hz.leri bu sevapları o kimseye ihsan eder şeksiz şüphesiz.

Rabbim hepimizi hakiki kul olup inana ve itaat edenlerden eylesin...