Metrobüste tükürük kavgası! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul'da önceki gün akşam saatlerinde, Mecidiyeköy-Beylikdüzü arasında sefer yapan metrobüste akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Beylikdüzü'ne doğru ilerleyen metrobüste yolculuk etmekte olan kadın, bacak bacak üstüne atarak oturan kişiye, "Saygısızlık yapıyorsun. Karşına geldim oturdum, hala öyle oturuyorsun, ben bir bayanım" diyerek tartışmaya başladı.

ERKEĞİN YÜZÜNE TÜKÜRDÜ

DHA'da yer alan habere göre sözlü şekilde başlayarak büyüyen tartışmada, saygısızlık yapmadığını söyleyen erkek oturduğu yerden kalktı.

Tartışmanın sürdüğü sırada kadın, kendisine yaklaşan tartıştığı kişinin yüzüne tükürdü.

ERKEK YOLCU DA TÜKÜRDÜ

Yüzüne tüküren kadına karşılık olarak maskesini indiren bu kişi de tükürmeye başladı. Karşılıklı birbirlerine defalarca tüküren kişileri, diğer yolcular ayırdı.

OLAY KAMERAYA DA YANSIDI

Yaşanan tartışma ve karşılıklı tükürme bir yolcu tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.