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        Haberler Kültür-Sanat Sinema 'Tereddüt Çizgisi'nin tanıtım filmi yayınlandı

        'Tereddüt Çizgisi'nin tanıtım filmi yayınlandı

        Bu yıl Venedik Film Festivali'nin resmi yarışma seçkisi olan 'Orizzonti Bölümü'ne kabul edilen 'Tereddüt Çizgisi'nin tanıtım filmi yayınladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2023 - 09:35 Güncelleme: 31.08.2023 - 10:10
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        'Tereddüt Çizgisi'nin fragmanı yayında
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        'Tereddüt Çizgisi', dünya prömiyerini 80’inci Venedik Film Festivali'nde gerçekleştirecek.

        Bu yıl, 30 Ağustos - 9 Eylül arasında yapılacak olan festivalin 'Orizzonti Bölümü'nde yarışacak olan 'Tereddüt Çizgisi'nin tanıtım filmi yayınlandı.

        Selman Nacar’ın senaryosunu yazdığı ve yönettiği ‘Tereddüt Çizgisi’nin başrolünde Tülin Özen yer alırken kendisine Oğulcan Arman Uslu, Gülçin Kültür Şahin, Vedat Erincin, Erdem Şenocak eşlik etti. Filmde Avukat 'Canan’ın masum olduğuna inandığı ve uzun süredir savunduğu bir cinayet zanlısının hüküm duruşması gününde kendi vicdanıyla yüzleşmek zorunda kalmasının hikâyesi anlatılıyor.

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        Yapımcılığını Kuyu Film, Fol Film, Karma Films, TRT, BKM Mutfak, Sev Yapım, Nephilim Producciones, Point Film, Arizona Productions’ın üstlendiği ‘Tereddüt Çizgisi’nin çekimleri 2022'de Uşak’ta gerçekleştirildi. Türkiye - İspanya - Romanya - Fransa ortak yapımı olan film, San Sebastian Film Festivali WIP, Cinelink, Arras Days, First Cut Lab, Köprüde Buluşmalar ve Antalya Film Forum destekleriyle tamamlandı.

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        #Tereddüt Çizgisi
        #Venedik Film Festivali
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