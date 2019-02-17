Terim'den Diagne ve Mitroglou'na mesaj!

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 4-1 yenen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli çalıştırıcı hücum oyuncularının katkısına dikkat çekip henüz golle tanışamayan yeni forvetler Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou'na da mesaj verdi. İmparator şu ifadeleri kullandı:

"Hücum oyuncularının katkısı memnuniyet verici tabii. Aynı dilekleri Diagne ve Mitroglou için de diliyorum. İnşallah onlar da hat-trick yaparlar. Maça neredeyse mağlup başladık ama karşılığı çabuk verdik. 3 günde 1 maç oynamak çok kolay değil, bütün oyuncularımı kutluyorum. İki bekimizin sıkıntıları var, Fernando'nun sıkıntısı var. Sadece tebrik etmek lazım takımı, yüreklerini koyuyorlar. Güzel bir 3 puandı. Pas yüzdesi yüksek, oyun kontrolünü tamamen elimizde bulunduran bir anlayış içerisinde oynadık. Bugün güzel bir galibiyet oldu."

"SELÇUK'U ALBERTO'YA HAZIRLIYORUZ"

"Selçuk'u, Alberto'yla beraber hazırlıyoruz. Bugün 11 kilometre koşmuş. Son zamanlarda ondan böyle bir rakam görmemiştik, memnunum. Art arda maç oynuyoruz, herkese ihtiyacımız var" dedi.

"BELHANDA KIRMIZI GÖRMESİN DİYE..."

"Bugün Diagne'yi çıkarırken, Belhanda'yı çıkardık. Kırmızı kart görmesin diye. Belhanda iyi bir oyuncu. Bazı oyuncuların sahada performansını yükseltebilmesi için mutlu olması gerekir. Oynadığından zevk alması gerekir. Biz Belhanda'yla bunu yakaladık ve ben, o ne kadar isterse istesin, vermemekte ısrar ettik. Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Orta saha görevleri var, başka görevleri de var. Belhanda mutlu olduğunda performansı yükselir. Biz onu seviyoruz, o da bizi seviyor. Eski hiçbir hali aklınızda kalmadı. Ben de çok memnunum ondan."