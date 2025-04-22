Terörsüz Türkiye yol haritasında kritik hafta

Terör örgütünün silah bırakması ve PKK kongresinin toplanmasına ilişkin kararların alınacağı süreçte önemli gelişmeler yaşanıyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Terörsüz Türkiye sürecinde bu ay yeni gelişmeler olabilir. Örgütün kendini feshetmesi dönüm noktasıdır” dedi.

DEM Parti Van Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, haziran sonuna kadar terör örgütünün silah bırakması ve kendini feshetmesini beklediklerini söylemişti. DEM Parti’den yapılan açıklamalarda, örgütün silah bırakmasından sonra çıkarılacak yasaların gözden geçirilmesi, umut hakkı ve örgütün feshi sürecinde Öcalan ile terör örgütü arasındaki iletişim kanallarının açılması gibi konulara dikkat çekiliyor.

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Öcalan’ın İmralı’daki çalışma koşullarının düzenlenmesi ve terör örgütüyle ilişki kurarak PKK Kongresi’nin toplanması ve fesih ilanıyla sonuçlanmasına ilişkin sürecin yürütülmesine vurgu yapılıyor. Kritik aşama; terör örgütü kongresinin toplanıp kendini feshettiğini ilan etmesi olacak. Ancak ondan sonra atılacak adımlar da oldukça önemli.

UMUT HAKKI Yol haritasının şu başlıklardan oluşması bekleniyor: AİHM kararlarıyla ortaya çıkan umut hakkı, hükümlünün serbest kalma umudu olmadan ömür boyu cezaevinde tutulmasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırılığı anlamına geliyor ve işkence yasağına aykırı kabul ediliyor. Umut hakkı, ömür boyu hapis cezasına karşılık mahpusun belli bir süreden sonra toplumla yeniden buluşmasını sağlamak için çıkmış bir hak türüdür. Bir kişinin umut hakkından yararlanması kişinin doğrudan tahliye edilmesi anlamına gelmemektedir. AİHM’e göre kişinin koşullu salıverilme imkânı olup olmadığı incelenerek umut hakkından yararlanıp yararlanmayacağı belirlenir. Mahkumun doğrudan tahliye edilmesine gerek yoktur ancak Türk hukuk sisteminde kişilerin koşullu salıverilmeden yararlanamayacağı durumlar; Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ve milli savunmaya karşı suçların örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi şeklinde sıralanır. REKLAM 2002 yılındaki değişikliklerle Öcalan’ın şartlı salıverilmeden yararlanmasının önüne geçildi. Ancak AİHM’nin 18 Mart 2014 tarihli kararıyla Öcalan’ın da umut hakkına sahip olduğuna karar verildi. Ancak Türkiye Cumhuriyeti bu kararları uygulamadı. Abdullah Öcalan gibi Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Osman Kavala için de umut hakkının uygulanmayacağını belirtildi. Umut hakkının uygulanabilmesi için bu konuda hukuki bazı adımlar atılması gerekiyor.

HASTA VE YAŞLI TUTUKLULAR Terörden hüküm giymiş, cezaevindeki ya da gıyabında hüküm tesis edilmiş hasta ve yaşlı tutukların bir listesi bulunuyor. Bu durumdakilerin affedilmesi konusunda bir karar alınması gerekiyor. DEM’in bu konuda talep ve beklentileri var. TCK VE TMK’DA DEĞİŞİKLİKLER Türk Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, Etkin Pişmanlığı düzenleyen Kanun, Çerçeve Yasa, terörle mücadele ederken örgütün tasfiyesi konusunda varılacak mutabakatı uygulayacak kamu görevlilerine güvence sağlayacak bir yasa üzerinde çalışılması bekleniyor. Bu düzenlemeler doğal olarak TBMM’de görüşülerek karara bağlanacak. AFFIN GENELE TEŞMİLİ Genel bir af olmasa dahi terörle mücadelede çıkarılacak bir kısmı af düzenlemesinin genele teşmil olması konusunda geçmişte Anayasa Mahkemesi’nin kararları bulunuyor. Bu durumda 15 Temmuz darbe girişimi sonrası KHK hükümlüleri başta olmak üzere birçok hükümlünün bu düzenlemenin kapsamına girmesi söz konusu. Diğer taraftan Abdullah Öcalan başta olmak üzere terör örgütü lider kadrosu ve elebaşlarının affedilmesi ya da üçüncü ülkelere çıkarılmasının doğuracağı hukuki ve siyasi sonuçlar bulunuyor. Cezaevinde bulunan siyasi parti genel başkanları da var.