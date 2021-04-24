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Ters laleler ziyaretçi akınına uğruyor

Van ve çevre illerinde yetişen, halk arasında `ağlayan gelin´ olarak bilinen ters laleler, rengarenk görüntüler oluşturdu. Havaların ısınmasıyla birlikte açan koruma altındaki ters laleler, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor

Ters laleler ziyaretçi akınına uğruyor
DHA

Doğu Anadolu'nun dağlık bölgelerinde havaların ısınmasıyla birlikte ilkbaharda yetişen ve halk arasında `ağlayan gelin´ adı verilen ters laleler, kırmızı ve sarı renkleriyle açmaya başladı.

DHA'nın haberine göre özellikle Van'ın Gevaş ilçesinin Dilmetaş Mahallesi'nde yoğunlukla görülen ters laleler seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.

Kısa ömürleriyle de bilinen ters laleler, çiçek açtıkları dönemlerde yöre halkının yanı sıra fotoğraf sanatçılarından da yoğun ilgi görüyor ve yörenin tanıtımında da önemli yer tutuyor.

Mahallede açan ters laleler Van Gölü ve içindeki Akdamar Adası ile birlikte muhteşem manzara oluşturuyor.

Ters laleleri görmek için bölgeye gelen vatandaşlar da bol bol fotoğraf çekerek bu anları ölümsüzleştiriyor. Bu kişilerden Ramazan Dağcı, hayatında ilk defa ters lale gördüğünü belirterek, "Konyalıyım ve Van'da memur olarak görev yapıyorum. Amatör fotoğrafçılıkla uğraşıyorum. Buraya ilk defa geldim. Hayatımda ilk defa ters lale görüyorum. Ortam çok güzel. Lalelerin güzelliği ve Akdamar Adası görüntüsü muhteşem görünüyor" diye konuştu.

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