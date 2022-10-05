Ters yöne giren hafriyat kamyonu kadını ezdi 0:00 / 0:00

AA

İstanbul'da, karşıya geçmek isterken ters yöne giren hafriyat kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti. Silivri ilçesi Piri Mehmet Paşa Mahallesi Hacı Pervane Caddesi'nde ilerleyen bir hafriyat kamyonu, geri manevra yaparak ters yöne girdi. Kamyon bu yönde hareket ettiği sırada, karşıya geçmeye çalışan Yasemin Ş.'ye (45) çarparak altına aldı.

KADIN KURTARILAMADI Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kamyon sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.