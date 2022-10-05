Ters yöne giren hafriyat kamyonu kadını ezdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Trafik Ters yöne giren hafriyat kamyonu kadını ezdi
ABONE OL

İstanbul'da terk yöne giren hafriyat kamyonunun çarptığı kadın öldü

İstanbul Silivri'de, geri manevra yapıp ters yöne giren hafriyat kamyonu, karşıya geçmeye çalışan kadına çarptı. Kamyonun altına aldığı kadın, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Ters yöne giren hafriyat kamyonu kadını ezdi
Ters yöne giren hafriyat kamyonu kadını ezdi
0:00 / 0:00
AA

İstanbul'da, karşıya geçmek isterken ters yöne giren hafriyat kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Silivri ilçesi Piri Mehmet Paşa Mahallesi Hacı Pervane Caddesi'nde ilerleyen bir hafriyat kamyonu, geri manevra yaparak ters yöne girdi. Kamyon bu yönde hareket ettiği sırada, karşıya geçmeye çalışan Yasemin Ş.'ye (45) çarparak altına aldı.

KADIN KURTARILAMADI

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kamyon sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bu arada kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonun geri manevra yaparak ters yöne girmesi, hareket ettiği sırada da karşıya geçmeye çalışan kadına çarpması yer aldı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Bakan Bozdağ: Talimatı aldık, çalışmalarımıza başlıyoruz
GÜNDEM Bakan Bozdağ: Talimatı aldık, çalışmalarımıza ...
Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler, kadro branş dağılımı açıklandı mı?
GÜNDEM Sağlık Bakanlığı personel alımı tarihleri
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başörtüsü çıkışı: Başörtüsünü Anayasa ile çözelim
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan başörtüsü çıkışı: Başörtüsünü ...
Ankara'da 77 yaşındaki koca 'Kıskançlık' tartışmasında 40 yaşındaki karısını öldürdü -En son haberler
GÜNDEM "Kıskançlık" tartışmasında karısını öldürdü
Okul servisi devrildi! 14'ü öğrenci 19 yaralı var
GÜNDEM Okul servisi devrildi! 14'ü öğrenci 19 yaralı var
Çataklı, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
GÜNDEM Çataklı, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
Havalimanından aldığı babası kazada öldü - Antalya haberleri
GÜNDEM Havalimanından aldığı babası kazada öldü
Ataşehir'de özel hastanede tepki çeken görüntüler
GÜNDEM Özel hastanede tepki çeken görüntüler
PTT personel alımı başvuru tarihleri ve şartları: 2022 PTT personel alımı başvuruları başladı mı, branş ve kadro dağılımı açıklandı mı?
GÜNDEM PTT personel alımı başvuru tarihleri ve şartları!
İki katlı ev doğalgaz patlamasında çöktü!
GÜNDEM İki katlı ev doğalgaz patlamasında çöktü!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.