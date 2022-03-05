Tesettürlü kadınlar restorana alınmadı iddiası 0:00 / 0:00

İHA

Beşiktaş'taki Momo Bebeköy isimli restoran iddiaya göre iki genç kızı tesettürlü oldukları gerekçesiyle içeri almadı. Duruma tepki gösteren genç kızlar, içeri alınmadıkları anları telefon ile kaydetti. Restoran çalışanının genç kızlara "Tesettürlü alamıyoruz. Burası özel mülk. Almak zorunda da değiliz" dediği görüldü. Genç kızlar görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Konuyla ilgili Beşiktaş Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Beş gün önce Bebek mahallemizde bulunan bir işletmede yaşandığı iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili gerekli inceleme yapılmaktadır. İlçemizde bulunan kamu kurum ve kuruluş özel sektör işletmelerinde bütün vatandaşlarımı hiçbir ayrım gözetilmeden eşit şekilde bütün hizmetlerden faydalanmakta olup, aksi bir duruma daha önce olduğu gibi bundan sonra da asla müsaade edilmeyecektir" denildi.

Genç kızların konuyla ilgili emniyette şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

MOMO BEBEKÖY'DEN AÇIKLAMA

İşletmeden yaşanan olaya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Sosyal medyaya yansıyan görüntülerden son derece üzgünüz. Hizmet vermeye başladığımız ilk günden bu yana toplumun her kesiminden misafirleri mekanımızda en iyi şekilde ağırlamaya özen gösterdik.



Din, dil, ırk ayrımı yapmadığımız gibi; başörtülü ya da başı açık gibi çağdışı bir ayrımda bulunmak gibi bir hadsizliğin içine hiçbir zaman girmedik.



MOMO, açıldığı ilk günden beri, yoğun talep ve sınırlı oturma kapasitesi sorununa karşı bir çözüm olarak tasarladığı, referans sistemi üzerine kurulu ‘özel sosyal kulüp’ modelini benimseyen ve rezervasyon zorunluluğu bulunan bir restaurant bar olarak hizmet vermektedir.



Kılık kıyafet konusunda kriterlerimiz olduğu doğrudur; fakat bunlar, ‘eşofman, terlik ve şort’un ötesine geçmez, geçemez…



Tüm çalışan ekibinden müdavim kitlesine MOMO’nun dokunduğu ve ağırladığı kişileri, dil, din, ırk veya herhangi bir sosyal statü gözeterek seçmesi hiçbir zaman söz konusu olmamıştır, olmayacaktır.



4 Mart 2022 tarihinde yaşanan ve sosyal medyaya yansıyan olay, söz konusu çalışanımızın tasvip edilmesi ve geçiştirilmesi mümkün olmayan ifadesinden kaynaklanmaktadır. Değerlerimizle tamamen ters bir şekilde zuhur bulan bu olaya sebebiyet veren çalışanımızla ilgili gerekeni yapacağımızı bildirir, tüm kamuoyunun bilgisine sunarız."