Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Teşkilat 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat 9. son bölüm

Teşkilat dizisi yeni bölümleri ile TRT1 ekranlarında yayınlanıyor. Başrollerinde Deniz Aysan ile Çağlar Ertuğrul'un yer aldığı dizi yeni bölümleri ile Pazar akşamları TRT1 ekranlarında yayınlanıyor. Yeni bölümlerde neler yaşanacağını merak eden diziseverler soruyor: Teşkilat 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat 9. son bölüm...

Teşkilat 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat 9. son bölüm

Teşkilat 9. son bölümde; Kasım Firavi takasının ardından havada arızalanan uçak irtifa kaybetmeye başlar. Uçakta büyük panik yaşanır ve Yunanistan’a mecburi iniş yapılır. Teşkilat 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat 9. son bölüm

TEŞKİLAT 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Teşkilat dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

TEŞKİLAT 9. SON BÖLÜM

Bu durum krizin büyümesine neden olur çünkü Kasım’ın Yunanistan’a giriş yasağı vardır. Diğer yanda ekibin diğer üyeleri Ceren’i takip ederken fotoğrafları çekilir.

FADİ YEĞENİNİ ORTADAN KALDIRMAK İSTİYOR

Serdar ve Zehra, Kasım’la birlikte girdikleri pasaport kontrolünde gergin anlar yaşar. Uçak tamir edilene kadar havalimanındaki otelde kalmaya karar verirler. Yeğeni Kasım’ı taşıyan uçağının düşmediğini öğrenen Fadi hayal kırıklığına uğrar. Kasım’ın Türkiye’ye götürülmesini engellemek için Yunanistan’daki dostu Stefanos’tan yardım ister.

Ekip fotoğraflarını çeken kişiyi yakalayıp karargâhta sorguya alır. Kurulan oyunla Ceren’in deşifre olmadığına ikna edilir. Bu sırada Şef, Ceren’e yeni görevini ileterek Serdar’ın başında olduğu ekibin deşifre edilmesini ister.

SERDAR VE ZEHRA’NIN ZORLU KAÇIŞ PLANI

Uçaktaki arızanın sabotaj kaynaklı olduğunun kesinleşmesi üzerine Fadi’nin peşlerinde olduğunu anlayan Serdar ve Zehra, ülkeyi bir an önce terk etmeleri gerektiğine karar verirler. Stefanos’un adamlarıyla birlikte otele gelmesiyle Yunanistan’dan çıkmak için zorlu bir kaçış planı uygulamaya konur.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Survivor Dora neden yok?
TELEVİZYONSurvivor Dora neden yok?
Tozkoparan İskender oyuncuları kim? Tozkoparan İskender konusu ne? Tozkoparan İskender karakterleri!
TELEVİZYONTozkoparan İskender oyuncuları kim?
ÇGHB 2 TAM KADRO! Çok Güzel Hareketler 2 oyuncuları kim? İşte ÇGHB 2 oyuncuları isimleri
TELEVİZYONÇok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncuları
Teşkilat dizisi oyuncuları kim? Teşkilat dizisi nerede çekiliyor, konusu ne?
TELEVİZYONTeşkilat dizisi oyuncuları kimler?
Kefaret dizisi oyuncuları isimleri ne ve yaşları kaç? Kefaret oyuncu kadrosu ve konusu
TELEVİZYONKefaret oyuncuları kimler?
Menajerimi Ara oyuncuları kim? Menajerimi Ara hangi diziden uyarlama? İşte Menajerimi Ara hakkında merak edilenler...
TELEVİZYONMenajerimi Ara oyuncuları kim?
Direniş Karatay oyuncuları kimler? Direniş Karatay filmi konusu nedir?
TELEVİZYONDireniş Karatay oyuncuları kimler?
Aile Arasında filmi oyuncuları kimler? Aile Arasında filmi konusu nedir? Aile Arasında nerede çekildi?
TELEVİZYONAile Arasında filmi oyuncuları kimler?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta Kuzey'i şoke eden haber! - Magazin haberleri
TELEVİZYONKuzey'i şoke eden haber!
TV Yayın akışı 2 Mayıs 2021 Pazar! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı
TELEVİZYONTV Yayın akışı 2 Mayıs 2021