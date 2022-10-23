TEŞKİLAT 51. BÖLÜMÜ ÖZETİ

İstanbul’da yaşanan patlamaların ardından kendini tehlikeli bir operasyonun ortasında bulan ekibimiz, bir yandan faillerin peşindeyken diğer yandan Celine üzerinden David Hartley ile temas kurmak için Ömer’in içinde olduğu bir yanaşma operasyonu başlatır. Tüm bunların yanında, teşkilata dönmeyi seçen Zehra’nın ekibe tekrar katılması hiç de kolay olmayacaktır. Zehra’yı zor sınavlar beklemektedir. Mahallede cesedin bulunmasıyla gelişen süreçte ise işleri çıkmaza sürükleyecek bir durum yaşanır. Efkar ve Korkut, hedeflerine doğru yol almak için plan yaparken, durumu tersine çevirecek bir tehditin kendilerine yaklaştığından habersizdir.