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Teşkilat bu akşam yok mu, neden yok? 7 Mayıs TV yayın akışı ile Teşkilat yeni bölüm ne zaman?

Her hafta Pazar akşamı TRT 1'de yayınlanan Teşkilat bu akşam yayın akışında tekrar bölümüyle yer alıyor. İzleyicilerin gözü "Teşkilat bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman?" sorusuna çevrildi. İşte 7 Mayıs 2023 TRT 1 yayın akışı ile Teşkilat 75. yeni bölüm ile ilgili bilgiler...

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  • Teşkilat bu akşam var mı, yok mu? 7 Mayıs 2023 TRT 1 yayın akışı ile Teşkilat yeni bölüm ne zaman?

    Teşkilat yeni bölüm bu akşam TRT 1 yayın akışında yer almıyor. Dizinin takipçileri Teşkilat'ın bu hafta neden olmadığını araştırıyor. İzleyicileri için "Teşkilat yeni bölüm ne zaman?" sorusunun yanıtını haberimizde bir araya getirdik. İşte konuya dair detaylar...
  • Teşkilat bu akşam var mı, yok mu? 7 Mayıs 2023 TRT 1 yayın akışı ile Teşkilat yeni bölüm ne zaman?

    TEŞKİLAT BU AKŞAM VAR MI?

    Teşkilat, bugün TRT 1'de propaganda konuşmaları sebebiyle yayınlanmayacak. Teşkilat dizisi, tekrar bölümüyle ekranlara gelecek. 

    Teşkilat'ın 75. yeni bölümünün haftaya seçim dolayısıyla da yayınlanmaması buna göre; yeni bölümün 21 Mayıs Pazar günü yayınlanması bekleniyor.
  • Teşkilat bu akşam var mı, yok mu? 7 Mayıs 2023 TRT 1 yayın akışı ile Teşkilat yeni bölüm ne zaman?

    TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Ömer’in deşifre olup ortadan kaybolmasıyla ekip dört koldan çalışmalara başlar. Hartley, Ömer üstünden bir oyun kurmayı planlayarak bu durumu lehine çevirmekte kararlıdır. Halit Başkan’la temas kuran Helen ise Hartley’in acımasızlığıyla sert biçimde karşılaşacaktır. 
  • Teşkilat bu akşam var mı, yok mu? 7 Mayıs 2023 TRT 1 yayın akışı ile Teşkilat yeni bölüm ne zaman?

    Sacide, Ömer’den haber alamadığı her saniye için endişelenirken, Ömer’i kurtarmak için sahada mücadele eden Efkar kendisini feda edecek bir hamle yapmak zorunda kalır. Siyah İnci’nin geçmişle ilgili kanıtlar sunması, Zehra’nın bilmediği gerçeklerle yüzleşmesini sağlayıp savaşın iyice kızışmasına neden olur.
  • Teşkilat bu akşam var mı, yok mu? 7 Mayıs 2023 TRT 1 yayın akışı ile Teşkilat yeni bölüm ne zaman?

    7 MAYIS 2023 TRT 1 YAYIN AKIŞI 

    05:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

    05:15 Ege'nin Hamsisi

    08:30 Uyanış: Büyük Selçuklu

    11:45 Enine Boyuna

    13:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

    15:36 Propaganda Konuşmaları

    20:00 Ana Haber

    21:00 Propaganda Konuşmaları

    21:43 Teşkilat

    01:00 3'te 3

    02:30 Alparslan: Büyük Selçuklu

    05:00 3'te 3

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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