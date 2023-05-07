Sacide, Ömer’den haber alamadığı her saniye için endişelenirken, Ömer’i kurtarmak için sahada mücadele eden Efkar kendisini feda edecek bir hamle yapmak zorunda kalır. Siyah İnci’nin geçmişle ilgili kanıtlar sunması, Zehra’nın bilmediği gerçeklerle yüzleşmesini sağlayıp savaşın iyice kızışmasına neden olur.