AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Osmaniye'de açıklamalarda bulundu.

Çelik, "Asrın felaketinde kaybettiğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralar sarıldı, sarılmaya devam ediyor. Teşkilatlarımız deprem bölgelerinde olacak. Şehitliklerimizi ziyaret edeceğiz. Kaybı olan, yaralısı olan aileleri ziyaret edeceğiz." dedi.

Çelik, "Hatay'daki törende 455 bininci konut teslim edilmişti. Yapılmaz denilen işler yapıldı." ifadelerine yer verdi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Devlet Bahçeli'nin Terörsüz Türkiye ve bölge konusundaki ısrarının bölge barışı için ne kadar önemli olduğu bir kez daha görüldü. Terörün bütün unsurlarının ortadan kalkması gerekir. Suriye'yi bütün Suriyeliler birlikte yönetsin vurgusu yapıldı."