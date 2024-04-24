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        Haberler Ekonomi Otomobil Tesla'nın net kârı yüzde 55 düştü - Otomobil Haberleri

        Tesla'nın net kârı yüzde 55 düştü

        ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın net kârı, küresel çapta düşen satışlar ve fiyat indirimlerinin etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 55 düştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 08:23 Güncelleme: 24.04.2024 - 08:23
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        Net kârı yüzde 55 düştü
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        Tesla, bu yılın ilk çeyreğine ait bilançosunu açıkladı.

        Buna göre, şirketin geliri yılın ilk çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 9 azalarak 21,3 milyar dolara geriledi. Tesla, 2023'ün ilk çeyreğinde 23,3 milyar dolar gelir elde etmişti.

        Artan rekabet ve elektrikli araçlara olan talebin yavaşlamasıyla düşüş kaydeden şirketin geliri, söz konusu dönemde piyasa beklentilerinin altında kaldı.

        Elektrikli otomobil üreticisinin net kârı da yılın ilk çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 55 azalışla 1,1 milyar dolara düştü. Tesla'nın net karı, geçen yılın aynı döneminde 2,5 milyar dolar olmuştu.

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        Tesla, 2024'ün ilk çeyreğinde küresel çapta 433 bin 371 otomobilin üretimini yaparken, 386 bin 810 aracın teslimatını gerçekleştirdi.

        Şirketin araç üretimi bu dönemde yıllık bazda yüzde 2, teslim ettiği araç sayısı da yüzde 9 azaldı.

        Tesla'dan yapılan açıklamada, birçok otomobil üreticisinin elektrikli araçlar yerine hibritlere öncelik vermesi nedeniyle küresel elektrikli araç satışlarının baskı altında kalmaya devam ettiği belirtildi.

        Şirketin yapay zeka altyapısı, üretim kapasitesi, şarj ağı ile yeni ürün altyapısı dahil olmak üzere ilk çeyrekte 2,8 milyar dolarlık sermaye harcamasıyla gelecek büyümesine yönelik yatırım yaptığı kaydedilen açıklamada, yakın zamanda operasyonel verimliliği artırmak için ise maliyet düşürme çalışması gerçekleştirdiği aktarıldı.

        Açıklamada, "Nihayetinde yeni ve daha uygun fiyatlı ürünler sunmak için mevcut fabrikalardan ve üretim hatlarından faydalanmak da dahil karlı büyümeye odaklanıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu. Tesla'nın açıklamasında, geleceğin sadece elektrikli değil aynı zamanda otonom da olduğu vurgulandı.

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