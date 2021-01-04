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2020'de hisseleri yüzde 700 oranında rekor artış kaydeden elektrikli araç üreticisi Tesla, merak edilen satış rakamlarını açıkladı.

ABD'li üretici 2020'de beklentilerin üstünde satış rakamı elde ettiğini bildirdi.

Analiz şirketlerinin Tesla için 2020'de 480 bin adetler seviyesinde satışa yapacağına yönelik tahminlerin aksine, şirket yıl genelinde 499 bin 550 araç satarak 500 bin sınırına merdiven dayadı. Şirket 2019 yılında 367 bin 500 adet araç satmıştı.

Öte yandan, elektrikli araç üreticisi Tesla, yılın son üç ayında 180 bin 570 adet araç üretip teslim ederek de en iyi döneminin altına imza attı. Şirketin daha önceki çeyrek rekoru 139 bin 900 adetti.

Tesla son beş çeyrekte üst üste kâr açıklıyor. Son yıllarda küresel üretim kapasitesini artırmayı hedefleyen Tesla, Çin'deki fabrikasını büyütmeye çalışırken, Avrupa otomotiv endüstrisinin kalbi Almanya'ya da fabrika açmaya hazırlanıyor.