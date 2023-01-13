Testis Torsiyonu (Dönmesi) Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Testis Torsiyonu Belirtileri Nelerdir ve Tedavisi Nasıl Olur?

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HABERTURK.COM

İnsan vücudunun en temel özelliklerinden biri sürekli kan dolaşımıdır. Herhangi bir organda ya da bölgede kan dolaşımı sekteye uğrarsa kişi ciddi sorunlarla karşılaşabilir. Testis torsiyonu da bu nedenle hızlı bir şekilde müdahale gerektiren bir rahatsızlıktır. Bu içeriğimizde sizler için testis torsiyonu (dönmesi) nedir, neden olur ve nasıl geçer, testis torsiyonu belirtileri ve tedavisi ile ilgili ayrıntılı bilgileri bir araya getirdik. İşte testis torsiyonu (dönmesi) ile ilgili merak edilenler.

Testis Torsiyonu Nedir?

Toplumda çok fazla bilinmeyen testis torsiyonu nedir diye sorgulanmaktadır. Testis torsiyonu erkeklerde testisin kendisinin çevresinde dönmesiyle ki buna torsiyon denmektedir, damarların testis için kan dolaşımı gerçekleştiremez hale gelmesi halidir. Testis torsiyonu damarlarla ilgili bir rahatsızlıktır. Ayrıca testis torsiyonu kan dolaşımının testislerde bozulmasıyla ilgilidir.

Testis Torsiyonu Neden Olur?

Testis torsiyonu neden olur denildiğinde pek çok nedeni olduğunu bilmek gerekmektedir. Örneğin ağır egzersizlerin ardından testis torsiyonu oluşabilmektedir. Bu tarz egzersizler esnasında testiste ufak bir yaralanmanın ardından ya da uyku esnasında testis dönmesi görülebilmektedir. Bir diğer neden ise erkeklerin ergenlik dönemlerinde salgılanan yüksek testosteron hormonun da etkisi ile testislerde ki hızlı büyüme bazı kişilerde dönme oluşmasına neden olabilmektedir. Ayrıca uzun sürede soğuk havaya maruz kalan kişilerde testis torsiyonu riski artmaktadır. Saydığımız nedenler bazen tek başına bazen birlikte testis dönmesine yol açabilmektedir. Önemli olan kişinin kendisinde bir farklılık hissettiğinde vakit kaybetmeden bir uzmandan destek almasıdır.

Testis Torsiyonu Nasıl Geçer?

Testis torsiyonu oldukça ciddi bir rahatsızlıktır. Bu nedenle testis torsiyonu nasıl geçer sorusunun yanıtı acil ameliyattır. Testis torsiyonun erken teşhisi çok önemlidir. Çünkü bölgeye yapılacak olan cerrahi müdahalenin testis dönmesinin ardından ilk sekiz saat içerisinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde testislerdeki canlılık kaybolabilir ve testisler işlevlerini kaybedebilir. Bu nedenle pek çok erkek için testis torsiyonu çok dikkat edilmesi gereken bir rahatsızlıktır.

Testis Torsiyonu Belirtileri

Testis torsiyonun erken teşhis edilip acil müdahalede bulunulması testislerin sağlıklı bir şekilde varlığını sürdürebilmesi için çok önemlidir. Bu nedenle testis torsiyonu belirtileri dikkate alınmalıdır. Sizler için öne çıkan belirtileri sıraladık;

Testis torsiyonu ilk olarak skrotum bölgesinde aniden başlayan şiddetli bir ağrıyla ortaya çıkmaktadır.

Testiste şişkinlik ve kızarıklıklar da testis dönmesinin habercisi olabilmektedir.

Karında ağrıma, kusma isteği ve mide bulantısı da yine diğer belirtilerle beraber testis torsiyonuna işaret edebilmektedir.

Testisin her zaman durduğundan daha farklı bir şekilde durması da testis torsiyonunun olduğunu gösterebilmektedir.

İdrara çıkma sıklığının artması,

Ateşin yükselmesi de yine diğer semptomlarla beraber değerlendirildiğinde testis dönmesine işaret edebilir.

Testis Torsiyonu Tedavisi

Testis torsiyonu tedavisi için kişi acil olarak bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Çünkü testis torsiyonu ancak cerrahi müdahale ile düzeltilebilmektedir. Bu ameliyat esnasında yumurtalıklarda bir kese açılıp testis bulunmaktadır. Ardından testisin dönmüş olduğu yerden çevrilerek düzeltilmesiyle bölgede her zamanki kan akışı sağlanmaktadır. Ancak bu müdahalenin geç olmadan yapılması gerekmektedir. Bu müdahalenin ardından testiste tekrar kan akışı sağlanacağı için renginde bile değişiklik gözle görülür düzeyde değişmektedir.

Testis Torsiyonu Ameliyatı Nasıl Olur?

Testis torsiyonu ameliyatı nasıl olur diye merak edilmektedir. Bu ameliyat için kasıklardan ya da yumurtalıklardan bir kesi açılarak testisin sağlıklı haline döndürülmesi işlemi gerçekleştirilmektedir. Ayrıca diğer testiste sonraki zamanlarda dönme olmasın diye testler torbaya sabitlenmektedir. Ameliyatın başarıyla sonuçlanmasında erken teşhis çok önemlidir.

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