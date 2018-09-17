Özel okul teşvik sonuçları 7 Eylül'de açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler 7-14 Eylül 2018 tarihleri arasında tercihlerini yaptı. MEB'in yayımladığı takvime göre, özel okul teşvik tercih sonuçları bugün açıklanacak. Peki, özel okul teşvik sonuçları açıklandı mı? Özel okul teşvik tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte 2018 özel okul teşvik tercih sonuçları ile ilgili merak edilenler...

ÖZEL OKUL TEŞVİK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Özel okul teşvik tercihleri 7-14 Eylül'de gerçekleştirildi. Tercih sonuçlarını bekleyen öğrenciler, sonuçların saat kaçta açıklanacağını merak ediyor. MEB'in yayımladığı takvime göre, özel okul teşvik tercih sonuçları bugün içerisinde açıklanacak. Sonuçların öğle vakitlerinde açıklanması bekleniyor.

Özel okul teşvik tercih sonuçları açıklandığı an haberimizin içeriğinde yer alacak.

ÖZEL OKUL TEŞVİK TUTARLARI NE KADAR?

2018 yılı eğitim öğretim desteği verilen okul türleri, des tutarları ve öğrenci sayıları;

OKUL TÜRÜ DESTEK TUTARI İLK DEFA DESTEK VERİLECEK ÖĞRENCİ SAYISI Okul öncesi Eğitim Kurumu 3.290,00 6.000 İlkokul 3.960,00 15.000 Ortaokul 4.610,00 15.000 Lise 4.610,00 15.000 Temel Lise 3.960,00 24.000 TOPLAM 75.000

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Eğitim ve öğretim desteği yerleştirme işlemlerinde, yerleştirme puanları her sınıf seviyesinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak.

Eğitim ve öğretim desteği verilecek öğrencilerin tespitinde Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nda belirlenen toplam puanda eşitlik olması durumunda, öncelikle bir önceki yılın yılsonu başarı puanı yüksek olan, eşitliğin bozulmaması durumunda özürsüz devamsızlığı az olan öğrenci tercih edilecek. Eşitliğin yine bozulmaması halinde i se yaşı küçük olan öğrenci tercih edilecek.

Sınıf seviyelerinin her birine okulun destek kontenjanının yüzde 25’i kadar öğrenci yerleştirilir. Her sınıf seviyesine bina kontenjanının yüzde 25’inden fazla öğrenci yerleşemeyecek.

Temel liselerde 9, 1 0 ve 11’inci sınıf seviyesinin her birine, okulun eğitim ve öğretim desteği kontenjanının yüzde 20'si kadar; 12’nci sınıf seviyesine ise okulun destek kontenjanının yüzde 40'ı kadar öğrenci yerleştirilecek.

Bina kontenjanlarının boş kalan bölümlerine, özel okulu dışarıdan tercih eden öğrenciler ve özel okula kayıtlı olan öğrencilerden en yüksek puana göre öğrenciler yerleştirilecek olup, okulun bina kontenjanının dolması halinde ilgili özel okula kayıtlı öğrencilerden puan üstünlüğüne göre yerleştirme i şlemi yapılacak.

Öğrencilerin tercihleri sonucunda ilgili özel okul için iki yerleştirme puanı ilan edilecek. Yerleştirmede oluşan en düşük puanlar; kurum dışından yerleşen öğrenci ile okulun kayıtlı öğrencisinin en düşük puanları olacak.

Okulla rın eğitim ve öğretim destekli kontenjanlarının üzerinde destek kapsamında yerleştirme işlemi yapılmayacak.

Ek Yerleştirme işlemi için ayrıca tercih alınmayacak olup ilk tercihlere göre okulların boş kalan kontenjanlarına yukarıdaki esaslar doğrultusun da yerleştirme yapılacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ