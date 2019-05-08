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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tetanoz aşısı orucu bozar mı? Oruçluyken aşı vurulmak orucu bzoar mı?

Oruçlu iken tetanoz aşısı vurulmak orucu bozar mı? soruları, Ramazan ayının başlaması ile birlikte en ço araştırılan ve merak edilen konular içerisinde yer alıyor. Peki, Ramazan ayında tetanoz aşısı vurulmak bozar mı? İşte detaylar...

Tetanoz aşısı orucu bozar mı

Milyonlarca Müslüman, Allahı'ın farz kıldığı Ramazan orucunu tutmaya devam ediyor. Orucunun bozulmasını istemeyen vatandaşların birçok konu hakkında merak ettikleri var. Tetanoz aşısı vurulmak da bu araştırmaların başında yer alıyor. Peki, Ramazan ayında oruçlu iken tetanoz aşısı vurulmak orucu bozar mı? İşte tüm detayları ile cevabı...

TETANOZ AŞISI ORUCU BOZAR MI?

Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz.

Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir.

 

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