Tethys ile UzTMK arasında stratejik işbirliği anlaşması

Özbekistan, uluslararası entegrasyona yönelik vizyoner kalkınma hedeflerinin en önemli adımlarından birini madencilik sektöründe Türkiye ve Avrupa merkezli Tethys ile gerçekleştirdi.

Özbekistan devletine ait Uzbekistan Technological Metals Kombinat (UzTMK), dünyanın önde gelen stratejik yatırım ve teknoloji geliştirme şirketlerinden Tethys Trans-Eurasian Gateway ile kapsamlı bir yatırım, proje geliştirme ve yönetim anlaşması imzaladı. Anlaşma, Özbekistan'ın zengin doğal kaynaklarının stratejik ve sürdürülebilir bir yaklaşımla değerlendirilmesi ile ülkenin bölgesel bir madencilik ve endüstri merkezi olma hedefine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Anlaşma çerçevesinde, tungsten ve molibden, Magnezyum, Germanyum, Nikel, lityum, Titanyum, Tantalum and Niobium ve REE gibi kritik hammaddelerin çıkarımı ve işlenmesinde en ileri teknoloji uygulamaları kullanılarak sürdürülebilir ve çevre dostu yöntemler uygulanacak. Aynı zamanda bu projeler, ülke içinde yüksek katma değerli ürünlerin üretimini mümkün kılacak ve Özbekistan'ı küresel değer zincirine entegre bir konuma getirecek.

TETHYS'TEN 30 MİLYON DOLAR YATIRIM FİNANSMAN DESTEĞİ

Tethys, Özbekistan'daki projelerin küresel ortaklık, yatırım ve finansman süreçlerini desteklemek amacıyla, 30 milyon dolara kadar yatırım yapma yönünde bir soft commitment sundu. Bu taahhütün, Tethys'in projeye olan güvenini ve bölgedeki stratejik büyüme potansiyeline olan bağlılığını yansıtarak, UzTMK'nın (Uzbekistan Technological Metals Kombinat) uluslararası standartlarda madencilik ve teknoloji geliştirme vizyonunu daha da desteklemekte olduğu belirtildi.

Tethys, proje yönetim ve geliştirme sürecinde, Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA) standartlarına uyarak madencilik süreçlerinin etik ve çevreye duyarlı olmasını sağlarken, EIT RawMaterials (European Institute of Innovation and Technology RawMaterials) ve ERMA (European Raw Materials Alliance) gibi Avrupa'nın önde gelen kurumlarıyla iş birliği yapıyor.