Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tetikçinin Oğlu'nun yıldızı Timuçin Esen'in eşi bakın kim çıktı! Güzelliği dillere destan!

Türkiye’nin sevilen oyuncularından biri olan Timuçin Esen, şimdilerde Şevket Çoruh ile başrolü paylaştığı Tetikçinin Oğlu dizisinde Korkmaz karakterini canlandırıyor. Başarılı kariyerinin yanında özel hayatıyla da merak konusu olan Esen’in eşi de kendisi kadar ünlü biriymiş!

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Tetikçinin Oğlu'nun yıldızı Timuçin Esen'in eşi bakın kim çıktı! Güzelliği dillere destan!

    FOX TV ekranlarında ekran macerasına başlayan Tetikçinin Oğlu adlı dizide Korkmaz karakterini canlandıran başarılı oyuncu Timuçin Esen, özel hayatıyla da ilgi odağı oldu. Ünlü ismin eşini görenler güzelliği karşısında hayran kaldı.
  • Tetikçinin Oğlu'nun yıldızı Timuçin Esen'in eşi bakın kim çıktı! Güzelliği dillere destan!

    Başarılı bir oyunculuk kariyeri olan Timuçin Esen'in eşi de kendisi gibi oyuncu çıktı. Yakışıklı ismin 2012 yılından beri birlikte olduğu eşiyle dizi setinde tanıştığı biliniyor.
  • Tetikçinin Oğlu'nun yıldızı Timuçin Esen'in eşi bakın kim çıktı! Güzelliği dillere destan!

    Hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Bilge Türe, Bodrum’da çocuklarıyla vakit geçiriyor. Zaman zaman eşi Timuçin Esen’e davetlerde eşlik ediyor.
  • Tetikçinin Oğlu'nun yıldızı Timuçin Esen'in eşi bakın kim çıktı! Güzelliği dillere destan!

    2012 yılından beri birlikte olan Timuçin Esen ve eşi Bilge Türe'nin 2013 yılında Ayda, 2016 yılında Gökyüzü adını verdikleri iki evlatları var.
  • Tetikçinin Oğlu'nun yıldızı Timuçin Esen'in eşi bakın kim çıktı! Güzelliği dillere destan!

    İşte Timuçin Esen ve eşi Bilge Türe...
  • Tetikçinin Oğlu'nun yıldızı Timuçin Esen'in eşi bakın kim çıktı! Güzelliği dillere destan!

    Timuçin Esen ve Bilge Türe, Hırsız Polis setinde tanışarak aşk yaşamaya başladılar.
  • Tetikçinin Oğlu'nun yıldızı Timuçin Esen'in eşi bakın kim çıktı! Güzelliği dillere destan!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.