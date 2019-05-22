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Tevfik Göksu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun hayatı ve kariyeri

Tevfik Göksu kimdir, kaç yaşında ve nereli? soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Ekrem İmamoğlu'na yönelik yaptığı açıklamalarla büyük yankı uyandıran Tevfik Göksu, 2009 yılından beri Esenler Belediye Başkanlığı görevini yürütmektedir. İşte Tevfik Göksu'nun hayatı ve kariyerine dair detaylar...

Tevfik Göksu

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu vatandaşlar tarafından büyük merak konusu oldu. İşte Tekvik Göksu'nun hayatı ve kariyerine dair önemli satır başları haberimizde...

TEVFİK GÖKSU KİMDİR?

1966 Gölbaşı Adıyaman doğumlu olan M. Tevfik Göksu, ilköğrenimini Gölbaşı'nda, ortaöğrenimini 1980-1985 yılları arasında İstanbul Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü'nden 1990 yılında mezun oldu. 1991-1994 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı.

Akademik çalışmalarını sosyoloji alanında yoğunlaştıran M. Tevfik Göksu, Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde başladığı doktora çalışmalarını Siyaset Sosyolojisi üzerine devam ettirdi.

Her zaman aktif siyasetin içerisinde bulunan M. Tevfik Göksu, Refah ve Fazilet Partilerinde İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Siyasi çalışmalarının yanı sıra, sivil toplum kuruluşlarıyla yakın temasını sürekli devam ettiren Göksu, Milli Gençlik Vakfı İstanbul İl Kuruculuğu ve Marmara Bölge Başkanlığı yaptı.

Farklı sivil toplum kuruluşlarıyla irtibatını sürdüren Göksu'nun Araştırmacılar Derneği, Teknik Elemanlar Derneği, ASKON ve Adıyamanlılar Vakfı üyelikleri halen devam etmektedir. Göksu, hazırladığı bir çok siyasal propaganda konseptinin yanı sıra sivil toplum iletişim danışmanlığı, yerel yönetim iletişim danışmanlığı ve 1992-2000 yılları arasında da Bağcılar Belediyesi'nde Başkan Danışmanlığı yaptı. Ayrıca Türkiye'nin önde gelen araştırma şirketinde çalışmalarda bulundu. 2009 Mahalli İdareler Seçimleri’nde partisi tarafından Esenler Belediye Başkan Adayı gösterildi ve seçimi yüzde 48 gibi yüksek bir oy oranı ile kazandı.

30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimleri için partisi AK Parti’den yeniden Esenler Belediye Başkan Adayı gösterilen M. Tevfik Göksu, 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimi’nde de oylarını yaklaşık yüzde 32 arttırarak; seçmenin yüzde 62.7’sinin oyunu aldı. Göksu, aynı zamanda bir önceki seçime göre oylarını da en çok artıran İlçe Belediye Başkanı oldu. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri’nde yine partisi tarafından Esenler Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen M. Tevfik Göksu, seçimi yüzde 65,48 gibi yüksek bir oy oranı ile kazandı. Esenler Belediye Başkanlığının yanı sıra, İBB Meclisi’nde AK Parti Grup Başkan Vekili olarak görevine devam etmektedir. İngilizce ve Arapça bilen M. Tevfik Göksu evli ve dört çocuk babasıdır.

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