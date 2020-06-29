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TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri

TFF 1. Lig'de 31. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler açıklandı

TFF 1. Lig

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre 31. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın:

17.30 Keçiörengücü-Ekol Göz Menemenspor: Murat Erdoğan

19.00 Adanaspor-Altınordu: Ramazan Keleş

20.00 Giresunspor-Bursaspor: Suat Arslanboğa

1 Temmuz Çarşamba:

17.30 Boluspor-Hatayspor: Bülent Birincioğlu

20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adana Demirspor: Ali Palabıyık

20.00 Altay-Osmanlıspor: Tugay Kaan Numanoğlu

2 Temmuz Perşembe:

17.30 Cesar Grup Ümraniyespor-Eskişehirspor: Sarper Barış Saka

20.00 İstanbulspor-Akhisarspor: Caner Ak

20.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Fatih Karagümrük: Burak Şeker

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