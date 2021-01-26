Bursaspor, Akhisarspor ve Menemenspor'un deplasmanda kazandığı ikinci devrenin ilk haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, Ankara Keçiörengücü, Giresunspor, Yılport Samsunspor ve İstanbulspor konuk ettiği rakiplerini puansız gönderdi.

Haftanın tek berabere biten müsabakası ise ligin son 2 sırasındaki Eskişehirspor ile Ankaraspor arasında oynandı.

GİRESUNSPOR'DAN 7 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Lider Giresunspor'un galibiyet serisini 7 maça çıkardığı ligde İstanbulspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Yılport Samsunspor da art arda 5. galibiyetine ulaştı. Lider Giresunspor 11 haftadır yenilmiyor.

Ligde 8 maçtır kazanamayan Akhisarspor, deplasmanda Tuzlaspor'u 3-0 yenerek averajla küme düşme hattının üzerine çıktı. Tuzlaspor ise üst üste 3. yenilgisini aldı. Menemenspor da Altınordu'yu yenerek 7 müsabaka sonra sahadan galibiyetle ayrıldı.

FİLELERE 18 GOL

Ligde 18 golün atıldığı 18. haftada 16'şar golün atıldığı 1. ve 2. hafta mücadelelerinin ardından en az golün kaydedildiği hafta oldu. Toplam 34 sarı ve 2 kırmızı kartın gösterildiği 18. hafta, 9. hafta gibi ligin en az sarı kart gösterilen haftası olarak dikkati çekti.

2 AMATÖR FUTBOLCU FORMA GİYDİ

Profesyonel liglerin ikinci devrelerinde Kovid-19 vakaları nedeniyle müsabakaların ertelenmeyeceğini açıklayan Türkiye Futbol Federasyonu, takımlarda oynayabilecek futbolcular hakkında yaptığı statü değişikliğinin ardından TFF 1. Lig’de bu hafta 2 amatör futbolcu forma giydi.

Eskişehirspor'un henüz profesyonel sözleşme imzalamadığı 19 yaşındaki Uğur Can Semizoğlu ile Beypiliç Boluspor'da yine 19 yaşındaki Arda Köksal bu hafta takımları adına mücadele etti.

TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsündeki değişiklikle takımlar ligin ikinci devresinde A Takım Listesinde yer almayan 6 ay süreyle kulübe tescili bulunan 15 yaşını tamamlamış amatör futbolcularını oynatabilecek.