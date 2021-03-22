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TFF 1. Lig'in "ağabeyi" İbrahim Öztürk hedeflerini anlattı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın takım kaptanı 39 yaşındaki İbrahim Öztürk, uzun futbolculuk kariyeriyle örnek olmaya çalıştığını söyledi.

TFF 1. Lig'in

Profesyonel olarak futbola 2002-2003 sezonunda Kayseri Erciyesspor'da başlayan İbrahim Öztürk, Karamanspor, MKE Kırıkkalespor, Altay, Bursaspor ve Sivasspor'da forma giydi.

Öztürk, 2017-2018 sezonunda, İzmir ekibine döndü. 21 Haziran 1981 doğumlu İbrahim Öztürk, bu sezon Süper Lig ve 1. Lig'de en "tecrübeli" isim konumunda bulunuyor.

Profesyonel liglerin tümünde forma giyen İbrahim Öztürk, Süper Lig'de Bursaspor'la, 1. Lig'de Sivasspor'la, 2. Lig'de Altay ve Erciyesspor'la ve 3. Lig'de de Karamanspor'la şampiyonluk yaşadı. Liglerde ve kupada toplam 482 maça çıkan İbrahim Öztürk, bu müsabakalarda 20 gole imza attı.

"HEYECANIMI HİÇ KAYBETMEDİM"

İbrahim Öztürk takım olarak dalgalı bir sezon geçirmelerine rağmen son 4 haftanın kendilerine ilaç gibi geldiğini söyledi.

Süper Lig'e yükselmek için takımdaki herkesin sorumluluğunun farkında olduğunu belirten İbrahim Öztürk, "Taraftarlarımızı, camiamızı üzdüğümüz dönemler oldu ama kaybetmiş hiçbir şeyimiz yok. Kalan süreçte aradaki farkı kapatıp hedefe emin adımlarla gitmek istiyoruz." dedi.

İbrahim Öztürk, futbola başladığı ilk günkü heyecanını koruduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Çünkü önemli olan bu. Bunu devam ettirmek, devamlılığı getirmek. Türkiye'de kalıplaşmış bir durum var. Onu ortadan kaldırmaya çalışıyorum. Kendine baktığın sürece gideceksin. Türkiye'de bir sistem var; 25 yaş öncesi genç, 30 yaş sonrası yaşlı... Bunu da kırmak istiyoruz aslında. Herkesin bunlara ihtiyacı var. Kaptanlık değil, ağabeylik yapmaya çalışıyorum. Yeni gelen arkadaşlara, genç nesle bazı şeyleri aktarmaya çalışıyorum."

"PİŞEREK EMİN ADIMLARLA İLERLEDİM"

Profesyonel futbola biraz geç başladığını aktaran İbrahim Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha dolu dolu, pişerek, emin adımlarla ilerledim. Bu benim için avantaj oldu. İlk profesyonel sözleşme imzaladığımda yaşım A Takım'a tutuyordu, daha öncesini görmedim. Bu süreç beni daha çok hırslandırdı, belli başarıları, şampiyonlukları yaşadım. Bunlar unutulmaz. Bu tecrübeleri aktarıyorum. Hedefte sınır yoktur. Olabildiğince gidiyorsun. Avrupa'da bunun çok örnekleri var, Türkiye'de de oldu. Tugay Kerimoğlu 30 yaşında Avrupa'ya gitti."

HER TAKIMDA ŞAMPİYONLUĞU VAR

İbrahim Öztürk, kariyerinde gittiği hemen hemen her takımda şampiyonluk yaşadığını belirterek, "Altay'da Süper Lig'e çıkıp kariyerimi taçlandırmak istiyorum. Her takımda yakaladığım başarının bir hikayesi var, hepsinin geçmişi farklı." şeklinde konuştu.

Türkiye'ye çok sayıda üst düzey futbolcunun geldiğini kaydeden İbrahim Öztürk, "Çok iyi forvetler vardı. Ben bu süreçte başarılı oldum. Bu bizim için ayrı bir mutluluk. Bir takım oyunu, bireysel olarak değil. Birbirimizi ne kadar desteklersek, ne kadar birbirimize yardımcı olursak birlikte başarıya gidebiliyoruz." diye konuştu.

Şu anda futbolculuk kariyeri için bir sınır belirlemediğini aktaran Öztürk, "İnşallah burada şampiyon olacağız. Süreç ne gösterir bilmiyorum. Türk futbolunda belli düşünceler oluyor, transfer dönemleri gelince yaşa bakma olayları oluyor. Bu şeyi kırarsak duruma göre hareket edeceğim diyebilirim ama futbolculuk kariyerimi tamamladıktan sonra futbolun içinde devam etmek istiyorum. Görev ne olursa olsun. Belli bir yılımızı verdik, belli bir düzeyde maç oynadık. Bu tecrübelerimizi bırakıp gitmek olmaz. Çünkü sevdiğimiz bir iş. Kazandıklarımızı yeni nesle vermek de bize düşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

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