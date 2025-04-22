TFF'de yeni görev dağılımı yapıldı! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nda yeni görev dağılımı yapıldı. 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz'ın, A Milli Takım Sorumlusu olarak da görev yapacağı açıklanırken, İcra Kurulu Üyesi, Dış İlişkiler ve Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. H. Zehra Neşe Kavak ise bu görevlerine ek olarak FIFA ve UEFA İlişkiler Sorumluluğu görevine de getirildi.

Habertürk Giriş: 22.04.2025 - 18:58 Güncelleme: 22.04.2025 - 18:58 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL