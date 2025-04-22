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        Haberler Spor Futbol TFF'de yeni görev dağılımı yapıldı! - Futbol Haberleri

        TFF'de yeni görev dağılımı yapıldı!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nda yeni görev dağılımı yapıldı. 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz'ın, A Milli Takım Sorumlusu olarak da görev yapacağı açıklanırken, İcra Kurulu Üyesi, Dış İlişkiler ve Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. H. Zehra Neşe Kavak ise bu görevlerine ek olarak FIFA ve UEFA İlişkiler Sorumluluğu görevine de getirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2025 - 18:58 Güncelleme: 22.04.2025 - 18:58
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        TFF'de yeni görev dağılımı yapıldı!
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        Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun gerçekleştirdiği toplantının ardından TFF'de yeni görev dağılımı yapıldı.

        TFF'den yapılan açıklamada yeni görev dağılımına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

        "1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, A Millî Takım Sorumlusu olarak da görev yapacaktır.

        Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Dış İlişkiler ve Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. H. Zehra Neşe Kavak; FIFA ve UEFA İlişkiler Sorumluluğunu da üstlenecektir.

        Kulüp Lisans İşleri, Tesisler ve Yatırımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Temel Bozbağ, Genç Millî ve Kadın Millî Takımlar Sorumluluğunu da yürütecektir"

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