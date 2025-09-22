TFF'den Ferhat Gündoğdu açıklaması!
Türkiye Futbol Federasyonu, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında çıkan haberleri yalanladı.
Giriş: 22.09.2025 - 17:52 Güncelleme: 22.09.2025 - 17:52
TFF, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile ilgili çıkan istifa haberlerini yalanladı.
İşte TFF'nin açıklaması:
"Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Dr. Ferhat Gündoğdu'ya ilişkin bugün medyaya yansıyan spekülatif haberler hakkında açıklama yapma gereği doğmuştur. Sayın Gündoğdu görevinin başındadır ve çalışmalarına devam etmektedir.
Bu tür haberlere itibar edilmemesi gerektiğini hatırlatır, kamuoyuna saygıyla duyururuz."
