TFF'den yeni uygulama!

Süper Lig'de yeni sezon 5 Ağustos Cuma günü oynanacak İstanbulspor - Trabzonspor maçıyla başlayacak.

Habertürk'ten Ayhan Şensoy'un haberine göre; Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi yeni sezon öncesi ilk kez hakemleri psikolojik testten geçirdi. Hakemlere dikkat, konsantrasyon, ortamdan etkilenme, öfke kontrolü, stres yönetimi ve ruh sağlığı olmak üzere 10 başlık altında testler yapıldı. Bu konularda yetersiz olan hakemler psikolojik açıdan maçlara hazırlanacak.

MAAŞLARA ZAM

Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi yeni sezon öncesi hakemlerin maaşını 16 bin TL'den 26 bin TL'ye çıkardı. 10 bin TL olan maç başı ücret ise 20 bin TL oldu. Yeni sezonda bir ayda 2 maç yöneten bir hakem 66 bin TL kazanmış olacak.

Yeni sezonda topun oyunda daha fazla kalması için de özel çalışmalar yapacak. Yabancı hakem eğitimciliğine getirilen UEFA Hakem Kurulu Başkanı Yardımcısı Hugh Dallas bu konuda Türk hakemlere özel dersler verecek.