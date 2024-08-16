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        Haberler Bilgi Spor TFF duyurdu! Maçlar ertelendi mi? Hangi maçlar ertelendi, ertelenen maçlar ne zaman oynanacak?

        TFF duyurdu! Maçlar ertelendi mi? Hangi maçlar ertelendi?

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ülkemizi Avrupa'da temsil eden Galatasaray Trabzonspor, Başakşehir'in oynayacakları play-off turu mücadeleleri öncesinde maçların ertelenmesine ilişkin kritik bir açıklamada bulundu. Ülke puanı adına önemli mücadelelere çıkacak olan temsilcilerimiz play-off turunu geçmesi durumunda adını gruplara yazdıracak. Peki, "Maçlar ertelendi mi, hangi maçlar ertelendi?" İşte detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 16.08.2024 - 23:44 Güncelleme: 16.08.2024 - 23:46
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        Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda mücadele edecek Galatasaray ile UEFA Konferans Ligi play-off turunda mücadele verecek Trabzonspor ve RAMS Başakşehir'in maçlarının ertelendiğini duyurdu. Yapılan bu açıklama, "Hangi maçlar ertelendi, ertelenen maçlar ne zaman oynanacak?" sorularını beraberinde getirdi. İşte TFF tarafından yapılan açıklama ve ertelenen maçlar...

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        SÜPER LİG MAÇLARI ERTELENDİ Mİ?

        TFF, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda mücadele edecek Galatasaray ile UEFA Konferans Ligi play-off turunda mücadele verecek Trabzonspor ve RAMS Başakşehir'in Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki maçlarının ertelendiğini duyurdu.

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        Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, "Play-off müsabakaları, Avrupa kupalarında lig etabına kalmadan önceki son aşama olması sebebiyle özellikle ülke puanı açısından oldukça önemlidir. Bu sebeple play-off aşamasında maç yapacak olan kulüplerimiz ile yapılan istişareler sonucunda Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken Galatasaray-Gaziantep FK, Trabzonspor-Bellona Kayserispor ve Samsunspor-RAMS Başakşehir müsabakaları, federasyonumuz tarafından ertelenmiştir. UEFA Avrupa Ligi play-off müsabakası oynayacak olan Beşiktaş Kulübü'müz ise fikstür gereği 3. haftayı bay geçmektedir." denildi.

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        ERTELENEN MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

        Avrupa kupalarında mücadele eden kulüplere başarılar dilenen açıklamada, Galatasaray-Gaziantep FK müsabakasının 24, 25, 26 Eylül tarihlerinden birinde, Trabzonspor-Bellona Kayserispor ve Samsunspor-RAMS Başakşehir maçlarının da 17, 18 veya 19 Eylül tarihlerinde oynanacağı, kesin programın ise daha sonra duyurulacağı ifade edildi.

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