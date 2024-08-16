Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda mücadele edecek Galatasaray ile UEFA Konferans Ligi play-off turunda mücadele verecek Trabzonspor ve RAMS Başakşehir'in maçlarının ertelendiğini duyurdu. Yapılan bu açıklama, "Hangi maçlar ertelendi, ertelenen maçlar ne zaman oynanacak?" sorularını beraberinde getirdi. İşte TFF tarafından yapılan açıklama ve ertelenen maçlar...