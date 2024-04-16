Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) heyeti, UEFA Bölgesel Federasyonlar Stratejik Toplantısı'na katıldı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, UEFA tarafından düzenlenen Bölgesel Federasyonlar Stratejik Toplantısı, UEFA ve üye federasyon delegelerinin katılımıyla Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gerçekleştirildi.

Arnavutluk Futbol Federasyonunun merkez binasında düzenlenen organizasyonda, TFF'yi başkan vekili Mustafa Eröğüt, genel sekreter Taner Senseven ile dış ilişkiler ve milli takımlar idari direktörü Buğra İmamoğulları'ndan oluşan heyet temsil etti.