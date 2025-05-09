TFF ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında iş birliği

2025 Aile Yılı kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki iş birliği protokolü imza töreni, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve çocuklar yer aldı.

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU: DEVLET HİMAYESİNDE BULUNAN ÇOCUKLAR ARASINDA TARAMALAR BAŞLATACAĞIZ

Toplantıda açıklamalarda bulunan İbrahim Hacıosmanoğlu, aile yapısının güçlendirilmesi, sosyal refahın artırılması ve dezavantajlı bireylerin desteklenmesinin tüm kurumların görevi olduğunu belirterek, "Bakanlığımızla yapacağımız anlaşmayla aile, çocuk hizmetleri, engelliler, yaşlılar, şehit yakınları ve gazilerimizle kadınların güçlenmesi için ortak projelere imza atacağız. Projelerin hayata geçirilmesi için üzerimize düşenleri fazlasıyla ve titizlikle yapacağız. Bunu 'pozitif ayrımcılık' değil, doğrudan görev ve sorumluluk olarak görüyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda büyük bir mutlulukla çocuklarımızı burada ağırladık. Onların heyecanına ve yaşam sevinçlerine ortak olduk. Yine nisan ayında, UEFA iş birliğiyle Malatya'da depremden etkilenen çocuklar için futbol etkinlikleri düzenledik. Konteyner kentlerde kalan çocuklarımız maçlarda gönüllerince eğlendiler. Beceri parkurlarında eğitsel oyunlar ile keyifli anlar geçirdiler. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile iş birliğimizin yarınlara umut olacağına inanıyorum. Bu protokolle devlet himayesinde bulunan çocuklar arasında taramalar başlatacağız. Buradaki yeteneklerin Türk futboluna kazandırılması için her türlü desteği vereceğiz" diye konuştu.

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"ÇOCUKLARIN İYİ ŞARTLARDA YETİŞMESİ, BU ÜLKENİN TEMİNATIDIR" Sağlam bir aile yapısının, yarınlara güvenle bakan bir toplum inşa ettiğini aktaran Başkan Hacıosmanoğlu, "Yarının büyükleri olan çocukların iyi şartlarda yetişmesi, bir ülkenin en önemli teminatıdır. Dezavantajlı bireylerin toplumun her alanında yer almaları, toplumsal barışın ve iç huzurun olmazsa olmazıdır. Bu vatan için şehit olanların yakınları ve gazilerimiz de bize emanettir. Bu nedenle, Türkiye Futbol Federasyonu olarak bu projelerde her zaman seve seve yer alacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Anlaşmanın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bakanımıza, bakanlığımıza ve bu süreçte emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum" değerlendirmelerde bulundu. BAKAN MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ: BU BİRLİKTELİK; SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNÜ, SOSYAL HİZMETİN ŞEFKATİYLE BULUŞTURMA İRADESİDİR Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Futbol Federasyonu ile iş birliklerini güçlendirmek için bir arada olduklarını ifade ederek, "Bu protokol devlet korumasındaki çocuklarımızın fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimlerini destekleyeceğimiz kapsamlı bir iş birliğinin başlangıcıdır. Sahadaki futbolcunun elini tutan bir çocuğun gülümsemesi, tribünde ailesiyle maçı izleyen bir annenin heyecanı, gazi bir babanın onurlu bakışı demektir. Bu birliktelik; sporun birleştirici gücünü, sosyal hizmetin şefkatiyle buluşturma iradesidir. Ben bu vesileyle Başkanımız İbrahim Hacıosmanoğlu başta olmak üzere sürece katkı sunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Kurulan bu yeni iş birliğinin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"FUTBOL HER ZAMAN BİR OYUNDAN FAZLASI OLMUŞTUR" Futbolun, her zaman bir oyundan fazlası olduğunu belirten Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Kimi zaman yeşil sahalarda, kimi zaman mahalle aralarında çocuklar sadece bir topun peşinde değil. Aslında hayallerinin peşinde koşarlar. Bir bağ kurarlar. Takım arkadaşlarıyla, farklı takımı tuttukları kardeşleriyle, tribün de maçı seyrettikleri aileleriyle. Bu anlamda futbol, bir spor dalı olmanın ötesinde kuşakları buluşturan, aile içi iletişimi ve toplumsal dayanışmayı güçlendiren bir gönül köprüsüdür. Aynı zamanda birleştiren, iyileştiren, umut veren bir sosyal araçtır. 2025 Aile Yılı kapsamında yaptığımız bu iş birliği de, spor aracılığıyla bu köprüleri sağlamlaştırmak, birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendirme kararlılığımızın somut bir göstergesidir. Bu protokolle devlet korumasında ve bakım altındaki çocuklarımız, müsabakaları ücretsiz izleyebilecek. Bunun yanı sıra koruyucu aileler ve çocukları, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları, milli maçlarda stadyumlarda ücretsiz ağırlanacak. Çocuklarımız, futbolcularla birlikte sahaya çıkarak müsabaka seremonilerinde yer alacak ve unutamayacakları anılar biriktirecek. Aile tribünleri oluşturarak çocuklarımızın, ailelerinin güvenli ve konforlu alanlarda maçları izlemelerini sağlayacağız. Koruma altındaki çocuklarımızdan oluşan takımların teknik destek almasını sağlayacağız. Ayrıca çocuklarımızın güvenliği, kadınların güçlenmesi gibi sosyal hizmetlerimizin görünürlüğünü artıracağız. Ayrıca engellilerin ve yaşlılarımızın sosyal hayata daha aktif katılımını sağlayacak etkinlikler yapacağız. Bu sayede sporun kapsayıcı ve dönüştürücü gücünü toplumun her kesimine ulaştıracağız. Çocuklarımızı, kadınları, engellileri, yaşlılarımızı aynı tribünde buluşturacağız. Böylece, aile bağlarını güçlendiren, birlik ve beraberlik kültürünü artıran örnek bir model ortaya koyacağız" açıklamasını yaptı.