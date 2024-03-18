TFF, Milli Takım'ın yeni formalarını tanıttı!

TFF ve Nike iş birliğinin 21. yılında tasarlanan yeni sezon formalarla ilgili yapılan açıklamada, 1923 yılında ilk milli maçta giyilen formadan esinlenerek tasarlanan iç saha formasının ön kısmındaki dikkat çeken kırmızı bant, eğimli üst kısmı ve özel baskıları, sporcuların geçmiş 100 yılın gururunu bugüne taşımasını simgelediği belirtilerek, "Deplasman formasının kırmızı tonu, Al Sancak'ın renklerine sadık kalırken, formanın kalp bölgesinde yer alan armayı öne çıkarıyor. Formaların arka kısmında bulunan 'Türkiye' yazısı ise genç sporculara ilham vererek, milli takım ruhunu canlandırıyor ve tek yürek olma duygusunu harekete geçiriyor" ifadelerine yer verildi.

Nike'ın çevreye duyarlı yaklaşımını yansıtan formaların sıfır karbon ve sıfır atık yolculuğunda bir sonraki adımı temsil ettiği vurgulanarak, şimdiye kadar üretilen en sürdürülebilir forma olma özelliğine sahip olduğu belirtildi.