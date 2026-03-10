"THAAD sistemi parçaları Orta Doğu'ya kaydırılıyor"

ABD'nin, Terminal Yüksek İrtifa Hava Savunma (THAAD) sistemlerinin bazı parçalarını Güney Kore'den Orta Doğu'ya kaydırdığı iddia edildi.

The Washington Post'a (WP) konuşan yetkililer, THAAD sistemlerine ilişkin iddialarda bulundu.

Buna göre yetkililer, ABD Savunma Bakanlığının THAAD sisteminin bazı parçalarını Güney Kore'den Orta Doğu'ya taşıdığını öne sürdü.

Öte yandan yetkililerden biri, söz konusu hamlenin bölgede acil bir silah yetersizliği nedeniyle değil, "İran'ın misilleme saldırılarını artırması ihtimaline karşı önlem" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, ABD Kore Kuvvetlerinin (USFK) ihtiyaçlarına ve durumun ilerleyişine bağlı olarak bazı hava savunma sistemlerini ülke dışına konuşlandırabileceğini ancak bunun, "Kuzey Kore'yi caydırma stratejisini etkilemeyeceğini" ifade etmişti.

Lee, söz konusu askeri varlıkların olası kaydırılmasının, Kuzey Kore'yi "caydırma stratejilerini" etkilemeyeceğini vurgulamış ancak konuya ilişkin iddialara yönelik bir doğrulama ya da yalanlamada bulunmamıştı.

*Fotoğraf: Reuters, temsilidir