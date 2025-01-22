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        Haberler Magazin 'The Band' rock grubunun üyelerinden Garth Hudson, 87 yaşında hayata veda etti

        'The Band' rock grubunun üyelerinden Garth Hudson, 87 yaşında hayata veda etti

        Kanada-ABD rock grubu 'The Band'in üyelerinden Garth Hudson, New York'taki bir bakımevinde 87 yaşında hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 08:18 Güncelleme: 22.01.2025 - 08:18
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        1960'ların sonunda büyük bir başarıya ulaşan The Band grubunun üyesi olan Garth Hudson, New York'taki bir bakımevinde hayatını kaybetti.

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        Rock müzik eleştirmeni Steven Hyden, Garth Hudson'u sosyal medya platformu X üzerinden bulunduğu paylaşımda, "Rock tarihinin en büyük org çalıcılarından biri" olarak tanımladı.

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        Kanada - ABD rock grubu The Band, 'The Weight' ve 'The Night They Drove Old Dixie Down' gibi klasikleriyle tanınıyor. Grubun 1968'de çıkardığı ilk albümü 'Music From the Big Pink', rock tarihinin en önemli albümleri arasında yer alıyor.

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        The Band grubu, 1976'da ünlü 'Last Waltz' konseriyle canlı performanslarını sonlandırmıştı.

        Fotograflar: Avalon, DepoPhoto

        #The Band
        #Garth Hudson
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