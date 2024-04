'The Crown'un yıldızı Khalid Abdalla: Bu bir soykırımdır

Dünyaca ünlü 'The Crown' dizisi ve Afgan yazar Khaled Hosseini'nin kitabından uyarlanan 'Uçurtma Avcısı' filmindeki oyunculuğuyla hafızalarda yer edinen Khalid Abdalla, katıldığı 75. Emmy Ödülleri töreninde sol avucunun içine 'Never Again (Bir daha asla)' sloganını yazarak Gazze'deki soykırımı protesto etmişti.