15 milyondan fazla insan ölmüş olabilir!

Koronavirüsün 2019 yılının sonundan beri hayatımıza girmesiyle resmi verilere göre bugüne kadar 4 buçuk milyonu aşkın kişi hayatını kaybetti. Ancak The Economist'te yer alan makaleye göre bu sayısının 3 katı kadar insan hayatını kaybetti.

The Economist'in ekonomik modellemeyle hesapladığı verilere göre, 15.2 milyon kişi bugüne kadar koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Bu sayı normalde ilan edilenin 3 katı. Bu hesaplamalara göre dünyada bin kişiden ikisi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybediyor.

Makalede böyle bir sonucunun çıkmasının nedeni şöyle anlatılıyor;

Çevredeki geniş bir belirsizlik sebebiyle yalnızca kaba bir tahminde bulunabilmemizin nedeni, tüm dünya için aşırı ölümleri hesaplamanın karmaşık ve kesin olmasıdır.

İller veya ilçeler tarafından yayınlanan istatistikler de dahil olmak üzere, dünyanın en az 1 milyon nüfuslu 156 ülkesinden sadece 84'ünden toplam ölüm oranı hakkında veri elde etmeyi başardık. Bu yerlerden bazıları rakamlarını düzenli olarak güncelliyor; diğerleri ise sadece bir kez yayınladı.

Pandemi anlayışımızdaki bu boşlukları doldurmak için The Economist, pandeminin başlamasından bu yana her gün her ülke için 'aşırı ölümleri' tahmin eden bir model oluşturdu. Bu model, hem resmi ölüm verilerini hem de 100'den fazla diğer istatistiksel göstergeye dayanmakta. Nihai hesaplamalarımız, ne zaman ve nerede olursa olsun hükümetlerin resmi aşırı ölüm sayılarını ve diğer tüm durumlarda modelin tahminlerini kullanır."

Economist'in ortaya çıkardığı verilerle, Kovid-19'un resmi istatistiklerin gösterdiğinden çok daha fazla insanın hayatını kaybettiği ifade ediliyor.

Nüfusa oranlara ölüm sayılarına bakıldığında dünyanın en çok etkilenen ülkelerinin çoğu Latin Amerika'da. Rusya'nın ölüm oranlarına bakıldığında salgının sert bir şekilde vurduğu belirtiliyor. Benzer şekilde Hindistan'da da ölü sayısının yüzbinlerce değil milyonları bulduğu tahmin ediliyor.

Makalede sayıların değişiklik göstermesinin sebebi şöyle açıklanıyor;

"Koronavirüsün neden olduğu aksama göz önüne alındığında bazı hükümetlerin pandamı sırasında toplam ölümlerle ilgili verileri derleme şekli değişmiş olabilir.

Virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısını bildiren çoğu ülke zengin veya orta gelirli olduğu için modelin verileri büyük ölçüde bu ülkelerden geliyor. Bu nedenle yoksul ülkelerdeki pandeminin dinamikleri için yanlış bir rehber olabilir.

Fazla ölüm sayısı bu sayfada her gün güncellenecektir. Ayrıca modelimizi geliştirmeye devam edeceğiz."

SALGINLARDA KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?

Öte yandan 1918-1919 yıllarında görülen İspanyol Gribi salgınında 40 ila 50 milyon kişi hayatını kaybetti. 1957-1958 yıllarındaki Asya Gribi salgınında 1,1 milyon kişi hayatını kaybetti.

1981’de ortaya çıkan HIV/AIDS sebebiyle 25 ila 35 milyon kişinin yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. 2009-2010 arasında Domuz Gribi sebebiyle 200 bin kişi hayatını kaybetti.

2014-2016 yılları arasında Ebola sebebiyle 11 bin kişi, 2015’ten günümüze MERS sebebiyle 850 kişi öldü.