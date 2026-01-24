THE'nin 2026 dünya sıralamasında "Eğitim Bilimleri" alanında Türkiye'den 44 üniversite yer aldı

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, THE'nin sıralamalarında Türk üniversitelerinin en başarılı oldukları alan "Eğitim Bilimleri" oldu. Bu alanda temsil edilen ve geçen yıl 35 olan üniversite sayısı 44'e yükseldi.

Bu alanda Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), dünyada ilk 100 içerisine girerek 93'üncü sırada yer aldı. ODTÜ'yü 201-250 bandında Boğaziçi, 251-300 bandında Hacettepe, 401-500 bandında da Ankara, Gazi, İnönü ve Yıldız Teknik üniversiteleri takip etti.

Türkiye, "Eğitim Bilimleri" alanında "ilk 1000" sıralamasında yer alan toplam üniversite sayısı bakımından ise Avrupa ülkeleri arasında üçüncü, dünyada dördüncü sırada yer aldı.

Türkiye, toplamda 44 üniversite ile Almanya, Fransa ve İtalya gibi ülkeleri geride bıraktı.

THE 2026 alan bazlı sıralamalar, Türk üniversitelerinin belirli disiplinlerde küresel rekabet gücüne ulaştığının, birçok alanda uluslararası görünürlük ve akademik etki bakımından istikrarlı bir yükseliş sergilediğinin, yükseköğretimde nicelikten niteliğe geçiş sürecinin somut göstergesi oldu.

ÜNİVERSİTELER, EĞİTİM VE MÜHENDİSLİK ALANLARINDAKİ GÜÇLÜ VARLIĞINI SÜRDÜRÜYOR "Mühendislik" alanında 6 Türk üniversitesinin listeye girmesiyle geçen yıl 26 olan üniversite sayısı 32'ye çıktı. Geçen yıla göre, "Tıp ve Sağlık" alanında ilk 1000'de yer alan üniversite sayısı 25'ten 26'ya yükselirken, "Sosyal Bilimler" alanında 24'ten 25'e çıktı. Geçen yıla göre "Fen Bilimleri" alanında ilk 1000'de yer alan üniversite sayısı 19'dan 22'ye yükseldi. "Bilgisayar Bilimleri" 17'den 18'e, "Sanat ve Beşeri Bilimler" alanında 11 olan üniversite sayısı 16'ya, "Psikoloji" alanında da 5'ten 7'ye yükseldi. Türk üniversiteleri, özellikle eğitim ve mühendislik alanlarındaki güçlü varlığını sürdürdü. Dünyadaki bölgesel dağılım incelendiğinde, Çin ile birlikte Asya'daki üniversitelerin listede yükseldiği görüldü. Asya'daki üniversitelerin sayısının artmasına rağmen Türk üniversitelerinin sıralamalarda yükselişinin, Türk üniversitelerinin "rekabetçi" yapısını ortaya koyması açısından dikkat çekici olduğu vurgulandı. "ÜNİVERSİTELERİMİZİN BAŞARISI BİZİ ÇOK MEMNUN ETTİ" Açıklamada, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın değerlendirmelerine de yer verildi. "Üniversitelerimizin uluslararası sıralamalardaki yükselişi memnuniyet verici." ifadesini kullanan Özvar, Türkiye'deki üniversitelerin son yıllarda gösterdiği ilerlemenin dünya sıralamalarına da yansımaya başladığını aktardı.