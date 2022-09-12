The Walt Disney Company, Disney+'a metaverse film ve dizileri getirmeye hazırlanıyor! Yeni metaverse dizi ve filmleri nasıl olacak?

Özellikle teknolojiyi yakından takip edenlerin sıklıkla konuştuğu konulardan birisi olan metaverse, aslında ilk kez bir bilim kurgu romanında geçen bir fikirdi ve 1992’den beri var olmaya devam ediyordu.

METAVERSE NEDİR?

En basit tanımlama ile metaverse gerçek dünyaya paralel olarak var olan, her şeyi kapsaya bilen dijital bir dünyadır. İlk metaverse platformlarından birisi olan Somnium Space’in yanı sıra çok sayıda rakip platform bu dünyaya rakip olarak katıldı. Bunlar arasında başta olmak üzere, Facebook adını Meta olarak değiştirdi. Devamında Microsoft, Alphabet, Roblox ve NVIDIA gibi şirketlerde bu sanal gerçekliğe ciddi yatırımlar yaptı.

WALT DİSNEY METAVERSE GİRİYOR!

Türkiye’de yayınlanan platformuyla oldukça ilgi toplayan Disney+’ın şirketi Walt Disney tarafından iki yılda bir düzenlenen hayran buluşma etkinliğinde Walt Disney CEO’su Bob Chapek şirketin geleceğe yönelik planlarına değindi.

Gerçek hayatı sanal dünyaya geçirmeye çalışan bu dev teknoloji, Bob Chapek tarafından yapılan açıklamalarda metaverse teknolojisinin ne kadar önemli olduğu bir daha anlaşıldı.

Walt Disney CEO’su metaverse’i “Yeni nesil hikâye anlatımı” olarak tanımladı.

“Disney kesinlikle bir yaşam tarzıdır” diyen Chapek, metaverse ile ilgili görüşlerini belirtti “Buradaki esas mesele yeni nesil hikâye anlatımından nasıl faydalanılacağına karar vererek, kullanıcıya benzersiz bir deneyim sunmaktır” dedi.

METAVERSE EKİBİ KURULDU

Uzun zamandır alt yapı çalışmalarını sürdüren Walt Disney, şirket bünyesinde yeni bir departman kurdu. “Yeni Nesil Hikâye Anlatımı ve Tüketici Deneyimleri” isimli departmanın başında sektörün önde gelen isimlerinden Mike White yer alıyor.

İLK ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK FİLMİ DİSNEY+’IN

Disney’in ilk artırılmış gerçeklik destekli filmi olan “Remembering” yayınlanmıştı. 8 dakikadan oluşan bu film şirketin metaverse planlarına dair görüşlerini açıkça belli ediyor. İlerleyen yıllarda Disney’de daha fazla artırılmış gerçeklik destekli yapımlar ve metaverse evreni film ve dizileri bekleniyor.