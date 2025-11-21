The Weeknd 1 milyar dolarlık turne hasılatıyla rekor kırdı

Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı The Weeknd, 'After Hours Til Dawn' adlı turnesiyle rekor kırdı. Şarkıcı, erkek solo sanatçıların şimdiye kadarki en çok kazandıran turnesine sahip oldu. The Weeknd, 2026'da Meksika, Brezilya, Avrupa ve Birleşik Krallık'ta gerçekleşecek konserlerinin satış rakamları da dahil olmak üzere, turnesine şimdiye kadar 7,5 milyondan fazla bilet sattı. Sanatçı, 153 konserde 1 milyar doların üzerinde hasılat elde etti.

The Weeknd, turne gelirini çeşitli yardım kuruluşlarıyla paylaşıyor. Turne boyunca, FIFA Küresel Vatandaş Eğitim Fonu aracılığıyla Global Citizen ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı ile iş birliği yaparak XO İnsani Yardım Fonu'na yardım sağlıyor. Avrupa genelinde satılan her biletten 1 Euro, Birleşik Krallık'ta 1 sterlin ve Meksika ile Brezilya'da 1 dolar karşılığı her iki kuruluşa da bağış yapılacak.

REKLAM

Turneye 2022'de başlayan sanatçı, turnenin bir sonraki ayağına gelecek yıl nisan ayında devam edecek.

The Weeknd, 2023 yılında Guinness Rekorlar Kitabı'nda 'Dünyanın En Popüler Sanatçısı' olarak adlandırıldı. 'Blinding Lights' adlı teklisi, ABD'de şarkıcıların sattığı albüm ve single sayısına göre3 ödül veren RIAA tarafından 'Elmas' sertifikalı hale getirildi. Şarkı, tüm zamanların bir numaralı Billboard Hot 100 şarkısı seçilerek Chubby Checker'ın 1960 hiti 'The Twist'i geride bıraktı.