G20 Zirvesi için Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te bulunan İngiltere Başbakanı Theresa May, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile görüşmek istediğini açıkladı. Veliaht Prens ile Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini ele almak istediğini ifade eden May, "Şeffaf ve yeterli bir soruşturma istiyoruz" ifadelerini kullandı. May, "Yemen savaşı ve Kaşıkçı cinayeti konusunda vereceğim mesaj çok açık olacak" dedi.

May, Yemen’deki insani durumdan endişe duyduğunu kaydederek, "Yemen’de siyasi çözüm bulmak için tarafları destekliyoruz" dedi.

VELİAHT PRENS, HİNDİSTAN BAŞBAKANI MODİ İLE GÖRÜŞTÜ

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, G20 Zirvesi için geldiği Arjantin’de Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldi.

Arjantin’in başkenti Buenos Aires, G20 Zirvesi’nin yanı sıra zirve için ülkeye gelen liderlerin ikili görüşmelerine de ev sahipliği yapıyor. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinin ardından gözlerin çevrildiği Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman Arjantin’de ikili görüşmeler gerçekleştiriyor. Selman, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldi. Veliaht Prens’in odasında gerçekleştirilen toplantıda Modi ve Selman, Suudi Arabistan ve Hindistan’ın teknoloji, tarım ve enerji sektörlerinde yatırımlarını arttırması konularını ele aldı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından ilk kez büyük bir uluslararası organizasyona katılan Veliaht Prens, Suudi Arabistan’ın Hindistan’a petrol ve petrol ürünleri tedarik etmeye hazır olduğunu ifade etti. Prens Selman, Hindistan’ın liman, otoyol ve diğer projelerinin inşasını hızlandırmaya yardımcı olmak için yarı-resmi bir varlık fonu olan Hindistan Ulusal Yatırım ve Altyapı Fonu'ndaki ilk yatırımın yakında tamamlanacağını söyledi.

G20’de Hindistan Başbakanı Modi'ye refakat eden Hindistan Dışişleri Bakanı Vijay Gokhale, "Veliaht Prens, Suudi Arabistan’nın teknoloji, enerji ve tarım alanlarında Hindistan’a yapacağı gelecek yatırımlarından bahsetti" sözleriyle toplantıya ilişkin bilgi verdi. "Gelecek 2 ya da 3 yıl içerisinde Suudi Arabistan’ın Hindistan’daki yatırımlarının artmasını bekliyoruz" şeklinde konuşan Gokhale, "Başbakan Modi, stabil enerji fiyatları üzerinde durdu ve iki lider en büyük ham petrol tedarikçisi olan Suudi Arabistan’ın özellikle Hindistan için fiyatları dengeleyebileyeceği yollar üzerine istişarede bulundu" dedi.

Selman ve Modi, askeri üretim alanında iş birliği ve Suudi Arabistan’ın silah geliştirme çabalarını da ele aldı.

FRANSA CUMHURBAŞKANI MACRON DA SUUDİ PRENS İLE GÖRÜŞECEK

G20 Zirvesi için Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüşeceği açıkladı.

Macron, Veliaht Prens Selman’la yapacağı görüşmede Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili tüm gerçeklerin ortaya çıkarılması konusunda ısrarcı olacağını söyledi. Tüm dünyanın bu konuyla ilgili endişe duyduğunu belirten Macron, şahsi fikrinin ise şeffaflıktan ve uluslararası toplumun cinayetle ilgili bilgilendirilmesinden yana olduğunu kaydetti.

Macron, "Türkiye ve Suudi Arabistan arasında yürütülen soruşturmanın devam etmesini istiyoruz. Cinayetin aydınlatmasını ve uluslararası toplumun bu sürece dahil olmasını istiyoruz" dedi.

