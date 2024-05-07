Sezon sonunda Chelsea'den ayrılacak olan deneyimli stoper Thiago Silva, Brezilya ekibi Fluminense'ye transfer oldu.

Brezilyalı stoper Thiago Silva eski takımı Fluminense'ye imza attı. Kariyerinde birçok başarıya imza atan Silva, Paris Saint-Germain ile 7'şer kez Fransa lig şampiyonluğu ve Fransa Süper Kupa, 6'sı Fransa Lig Kupası ve 5'i Fransa Kupası olmak üzere toplam 25 kupa kazanırken; Chelsea ile UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Milan ile Serie A ve İtalya Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

Bu sezon Chelsea ile 28'i Premier Lig olmak üzere 35 maçta görev yapan başarılı defans oyuncusu, 4 gol, 1 asistlik katkı sağladı.