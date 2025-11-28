Habertürk
        Thomas Reis: 1 puan bizi mutlu etmedi - Futbol Haberleri

        Thomas Reis: 1 puan bizi mutlu etmedi

        UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Breidablik ile 2-2 berabere kalan Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, "1 puan bizi mutlu etmedi" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 01:47 Güncelleme: 28.11.2025 - 01:47
        Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, İrlanda ekibi Breidablik ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

        Alman teknik adam, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, gösterdikleri performansın en iyi performansları olmadığını söyledi.

        "1 PUAN BİZİ MUTLU ETMEDİ"

        İlk yarıda basit bir gol yediklerini anlatan Reis, "Aslında ilk dakikalardan itibaren fena bir performans göstermedik. Ancak çok basit bir gol yedik. En iyi oyunumuz değildi. Her zaman sağ taraftan hücum ettik. Sol taraftan hücum etmeyi unuttuk. Devre arasından sonra iyi başladık ve golü bulduk. İkinci yediğimiz golü skandal olarak adlandırabilirim. Yeterince sert davranmadık ve basit bir gol yedik. Sonuçta 1 puan aldık, bu 1 puan bizi mutlu etmedi." ifadesini kullandı.

        "KÖTÜ PERFORMANSIMIZIN SEBEBİ HAVA KOŞULLARI DEĞİL"

        Reis, Konferans Ligi'nde 10 puana ulaştıklarını hatırlatarak, "Uzun bir seyahatten sonra nasıl bir performans göstereceğimizi görmek adına iyi bir tecrübe oldu. Bir sonraki karşılaşma için hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Pazartesi günü ligde bir maçımız olacak. Dar bir kadromuz var. Bu kadroyla oynamak zorundayız. Önemli oyuncularımızdan yoksunuz. O yüzden oynamamız gereken çok fazla karşılaşma var. O nedenle bazı değişiklikler yaptık. Oyuna giren oyuncularımızın da durumuna bakmak istedik. Pazartesi de önemli bir maçımız var. İklim şartları burada Türkiye’ye göre soğuk ama bu bir bahane değil. Maça kötü başlamadık ancak rakibimiz güçlü bir takım. Geçiş oyununu çok etkili oynadı. Basit toplar kaybettik. Kötü performansımızın sebebi hava koşulları değildi." şeklinde konuştu.

