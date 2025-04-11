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        Thomas Reis: Attığımız gol ofsayt değildi

        Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, konuk ettikleri Galatasaray'a 2-0 yenildikleri mücadelenin ardından konuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 23:25 Güncelleme: 11.04.2025 - 23:25
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        "Attığımız gol ofsayt değildi"
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        Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Galatasaray'a mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        Galatasaray’ı galibiyetten dolayı tebrik eden Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, “Rakibimiz Galatasaray’ın bu galibiyetini tebrik etmek istiyorum. İlk yarı şansız bir gol yedik. İyi defans yaptık. Uzaklaştırmak istediğimiz top rakibimizin önüne düştü ve gol oldu. Soyunma odasında oyuncularımızla konuştuk ama ikinci yarının hemen başlarında basit bir pas hatasıyla gol yedik. İkinci golden sonra bizim adımıza erken bittiğini söyleyebilirim. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Peş peşe kaybettiğimiz 3’üncü maç oldu. Önümüzdeki maça en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız. Ligi iyi yerde bitirmek için puanlara ihtiyacımız var. Bizim atmış olduğumuz golde ofsayt düşüncesinde değilim. 1-0 olsaydı maç iyi geçebilirdi. İkincisi de Van Drongele’nin gördüğü sarı katta dudağı kanıyordu. Ama aldığımız mağlubiyeti bunlara bağlamayacağız” dedi.

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