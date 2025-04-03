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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Thomas Reis: Bazı insanlar yabancı hakem talebinde bulunuyor ve haklı olabilirler - Yılport Samsunspor Haberleri

        Thomas Reis: Bazı insanlar yabancı hakem talebinde bulunuyor ve haklı olabilirler

        Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, yabancı hakem talebinde bulunanların haklı olabileceğini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 15:19 Güncelleme: 03.04.2025 - 15:19
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        Thomas Reis'ten yabancı hakem açıklaması!
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        Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında cumartesi günü Antalyaspor'a konuk olacak. Mücadele öncesinde Nuri Asan Tesisleri'nde karşılaşmaya hazırlanan Karadeniz ekibinde Teknik Direktör Thomas Reis basın toplantısı düzenledi.

        İç sahada kaybettikleri Kasımpaşa maçı nedeniyle üzgün olduklarını dile getiren Reis, "Ebetteki bunlar futbolda olabiliyor. Öncelikle Antalyaspor karşılaşmasında performansımızı değiştirmemiz gerekiyor. Antalyaspor iyi bir rakip. İyi bir rakibe karşı oynayacağız. Oyunu geriden pas oyunuyla kurmaya çalışan bir takım. İkili mücadelelerde daha iyi olmamız gerekiyor. Daha fazla savaş vermemiz gerekiyor. Ne yazık ki son haftalarda defansın arkasına koşulan koşularda olsun, uzun koşularda olsun, sahada savaşma ruhunu kaybetmede olsun bazı eksikliklerimiz oldu. Bunları bu karşılaşmada kesinlikle yapmamamız lazım" dedi.

        "BAZI İNSANLAR YABANCI HAKEM TALEBİNDE BULUNUYOR VE HAKLI OLABİLİRLER"

        Fenerbahçe - Galatasaray derbisini yöneten hakem Cihan Aydın'ın, Marius Mouandilmadji'ye verdiği kartın aynısını Victor Osimhen'e vermediğine değinen Thomas Reis, "Bizim Fenerbahçe maçının hakemi de Cihan Aydın'dı. Fenerbahçe - Galatasaray maçında Victor Osimhen hakeme elle dokundu ve kart görmedi. Bizim oyuncumuz da Fenerbahçe maçında ona dokunmuştu hatta daha hafif bir dokunuş olmasına rağmen sarı kart gördü. Hakemler hakkında konuşmayı sevmem. Büyük takımlara ayrıcalıklı davranılıyor demek istemiyorum ama bazı takımların arasındaki fark diyebilirim. Sonuç olarak aynı hakemdi. Osimhen'in teması bence Marius'un temasından daha sert olduğunu düşünüyorum. Ancak Osimhen'e her hangi bir kart verilmedi. Marius ise sarı kart görüp cezalı duruma düştü. Bu yüzden bazı insanlar yabancı hakem talebinde bulunuyor ve haklı olabilirler. Umarım gelecekte bu tür kararlar adil bir şekilde verilir" diye konuştu.

        Takımdaki sakatlıklar ve eksikler hakkında da bilgi veren Reis, "Satka'nın antrenmanlara katılmasına çok mutlu oldum. Sakatlığı tamamen geçti, 11'de oynatabilirim. Celil'in kart cezası bitti ancak henüz antrenmanlara başlamadı, sakatlığı devam ediyor. Marius'un da cezası bitti. Bazı oyuncularımız olmadığında dar kadromuzla bazen sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Çünkü o oyuncularının pozisyonlarını doldurma anlamında sıkıntı yaşıyoruz. Bazen bu zorluklar bize istemediğimiz performanslar göstermeye itebiliyor. Bazı oyuncularımız da sakat şu anda onlarla ilgili soru işaretleri de var. Bu oyuncuların durumu yarın netleşecek ve nasıl bir 11 ile Antalyaspor karşısına çıkacağız bunu değerlendireceğiz" şeklinde konuştu.

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