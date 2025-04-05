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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Thomas Reis: Mağlubiyetten dolayı çok mutsuzum - Yılport Samsunspor Haberleri

        Thomas Reis: Mağlubiyetten dolayı çok mutsuzum

        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Onvo Antalyaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Reeder Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 22:25 Güncelleme: 05.04.2025 - 22:25
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        "Mağlubiyetten dolayı çok mutsuzum"
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        Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, 2-1 yenildikleri Antalyaspor karşılaşmasını değerlendirdi.

        Alman teknik adam, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

        "MAĞLUBİYETTEN DOLAYI ÇOK MUTSUZUM"

        Thomas Reis, "Bugün gösterdiğimiz performanstan ve mağlubiyetten dolayı çok mutsuzum. Geçen haftandan çok daha iyi performans göstermek istemiştik. Zor bir karşılaşmaydı, eksiklerimiz vardı. Erken dakikalarda Bennasser'ın beklemediğimiz bir sakatlığı oldu. İkinci yarıya çok daha iyi başladık, fırsatlar yakaladık. Frikikten golü bulduk. Kendi hatamızdan yediğimiz golle kaybettik. Gelecek hafta Galatasaray ile zor bir maç bizi bekliyor. Nasıl bir performans göstereceğimize bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        Reis, takımda rehavetin söz konusu olmadığını sözlerine ekledi.

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