Evlilik hazırlığı yapıyordu... 'Yan baktın' diye kıydılar!

Batman'da, olay, 1 Nisan'da saat 23.30 sıralarında, Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; yolda yürüyen Cihan Taşar (35) ile şüpheliler arasında 'Yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı.

BOYNUNA BIÇAK VURDULAR DHA'daki habere göre kavgaya dönüşen olayda Taşar, boynundan aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Şüpheliler kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

CİHAN HAYATINI KAYBETTİ İlk kontrolünün ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Cihan Taşar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Taşar'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınıp asri mezarlıkta toprağa verildi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Olayla ilgili soruşturmada Y.Ö., Y.Ç., A.U., K.C. ve D.Ö. isimli 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, cinayette kullanılan bıçak da ele geçirildi.