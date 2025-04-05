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        Haberler Gündem 3. Sayfa Evlilik hazırlığı yapıyordu... 'Yan baktın' diye kıydılar | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Evlilik hazırlığı yapıyordu... 'Yan baktın' diye kıydılar!

        Batman'da, yolda yürürken 'yan bakma' nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada, 35 yaşındaki Cihan Taşar hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Genç adamın evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 14:39 Güncelleme: 05.04.2025 - 15:58
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        Evlilik hazırlığı yapıyordu... 'Yan baktın' diye kıydılar!
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        Batman'da, olay, 1 Nisan'da saat 23.30 sıralarında, Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; yolda yürüyen Cihan Taşar (35) ile şüpheliler arasında 'Yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı.

        BOYNUNA BIÇAK VURDULAR

        DHA'daki habere göre kavgaya dönüşen olayda Taşar, boynundan aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Şüpheliler kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

        CİHAN HAYATINI KAYBETTİ

        İlk kontrolünün ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Cihan Taşar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Taşar'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınıp asri mezarlıkta toprağa verildi.

        5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Olayla ilgili soruşturmada Y.Ö., Y.Ç., A.U., K.C. ve D.Ö. isimli 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, cinayette kullanılan bıçak da ele geçirildi.

        ZANLILARDAN 3'Ü TUTUKLANDI

        Cihan Taşar, evlilik hazırlığı yapıyordu.
        Cihan Taşar, evlilik hazırlığı yapıyordu.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Ö., K.C. ve D.Ö., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan Cihan Taşar'ın, düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi.

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        #Batman
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