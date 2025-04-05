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        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır haberleri: Baba ile 3 kızına veda... Gözyaşları sel oldu | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Baba ile 3 kızına veda... Gözyaşları sel oldu...

        Karabük'te, TIR ile çarpışan otomobilde hayatını kaybeden 53 yaşındaki Aziz Uluışık ile kızları 24 yaşındaki Berfin, 35 yaşındaki Kübra ve üvey kızı 44 yaşındaki Esra Uluışık, memleketleri Diyarbakır'da son yolculuklarına gözyaşlarıyla uğurlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 15:54 Güncelleme: 05.04.2025 - 15:54
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        Baba ile 3 kızına veda... Gözyaşları sel oldu...
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        Karabük'te kaza, 3 Nisan akşamı, Karabük Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda meydana geldi. Seyit Hamza Yeşilyurt (28) yönetimindeki TIR, Aziz Uluışık'ın (53) kullandığı otomobille çarpıştı.

        BABA VE 3 KIZI HAYATINI KAYBETTİ

        Kazada hayatını kaybeden Aziz Uluışık (sol altta) ile kızları Berfin (sağ altta), Kübra (sol üstte) ve üvey kızı Esra Uluışık (sağ üstte).
        Kazada hayatını kaybeden Aziz Uluışık (sol altta) ile kızları Berfin (sağ altta), Kübra (sol üstte) ve üvey kızı Esra Uluışık (sağ üstte).

        DHA'daki habere göre refüje savrulan otomobilin sürücüsü Aziz Uluışık ile kızları Berfin (24), Kübra (35) ve üvey kızı Esra Uluışık (44) hayatını kaybetti, eşi Feride Uluışık (65) ise ağır yaralandı.

        TIR ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI, ANNENİN DURUMU AĞIR

        Hayatını kaybeden Berfin Uluışık, 24 yaşındaydı.
        Hayatını kaybeden Berfin Uluışık, 24 yaşındaydı.

        4 kişinin cenazeleri, inceleme sonrası morga kaldırıldı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Feride Uluışık'ın durumunun ise ciddiyetini koruduğu bildirildi. TIR'ın şoförü Seyit Hamza Yeşilyurt ise tutuklandı.

        Öte yandan, Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü yakınlarını ziyaret için İstanbul'dan Karabük'e gelen Uluışık ailesinin dönüşü sırasında kazanın olduğu öğrenildi.

        YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

        Baba ile 3 kızının cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından gece saatlerinde memleketleri Diyarbakır'a getirildi.

        Cenazeler, sabah saatlerinde kılınan cenaze namazının ardından Yenişehir ilçesindeki Mardinkapı Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla yan yana toprağa verildi.

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