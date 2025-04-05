Diyarbakır haberleri: Baba ile 3 kızına veda... Gözyaşları sel oldu | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

Diyarbakır haberleri: Baba ile 3 kızına veda... Gözyaşları sel oldu | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

Baba ile 3 kızına veda... Gözyaşları sel oldu... Karabük'te, TIR ile çarpışan otomobilde hayatını kaybeden 53 yaşındaki Aziz Uluışık ile kızları 24 yaşındaki Berfin, 35 yaşındaki Kübra ve üvey kızı 44 yaşındaki Esra Uluışık, memleketleri Diyarbakır'da son yolculuklarına gözyaşlarıyla uğurlandı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 05.04.2025 - 15:54 Güncelleme: 05.04.2025 - 15:54 facebook

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