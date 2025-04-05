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        Haberler Spor Transfer Galatasaray'dan Osimhen girişimi: Yönetim harekete geçti! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'dan Osimhen girişimi: Yönetim harekete geçti!

        Galatasaray, yıldız futbolcu Victor Osimhen'i sezon sonunda kadrosunda tutmak için gaza bastı. Galatasaray yönetimi Victor Osimhen'in 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

        Giriş: 05.04.2025 - 11:47 Güncelleme: 05.04.2025 - 11:47
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        Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, Türkiye Kupası'nda da rakibi Fenerbahçe'yi eleyerek yarı final biletini aldı.

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        Napoli'den bu sezon kiralık olarak gelen ve muhteşem performansıyla taraftarların gönlünü fetheden Victor Osimhen'i transfer etmek için için Galatasaray harekete geçti.

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        Galatasaray yönetimi Victor Osimhen’in 75 milyon Euro’luk serbest kalma bedelini ödemeye hazırlanıyor.

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        Sarı-kırmızılı kulübün idarecileri ekonomik olarak hazırlık yaptıklarını ifade ederken “Osimhen'in onay vermesi yeterli, bu tutarı Napoli'ye ödeyerek onu kadromuza katacağız" diyor.

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        Ödemenin dört eşit taksitte yapılması planlanırken, Nijeryalı golcüye yıllık 12 milyon Euro karşılığında dört sezonluk sözleşme önerilecek.

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        Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgisini çekse de Osimhen, sezon bitene kadar Galatasaray'da kalma sözünü tuttu ve nihai kararını önümüzdeki günlerde açıklayacak.

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        Sarı-kırmızılı formayla bu sezon 33 karşılaşmada yer alan Osimhen, attığı 28 gol ve yaptığı 5 asistle takımının en önemli oyuncularından biri oldu.

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        Galatasaray’da Başkan Dursun Aydın Özbek, Ramazan Ayında bir sohbet toplantısına katılmış, Osimhen’le ilgili soruyu Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu’ya yönlendirmişti.

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        Kavukçu ise “Osimhen’in transferi hayal değil. Burada çok mutlu. Ezeli rakiplerimiz de istedi ama bizi tercih etti. Nisan ayında bize kararını bildirecek. Kalacağım derse gerekeni yaparız” ifadelerini kullanmıştı.

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        Birçok dünya devi Osimhen’le ilgilenirken Nijeryalı yıldızın Fransa ve İtalya’da forma giymeye de sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

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