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        Haberler Gündem Avcılar'da iki otele silahlı saldırı düzenleyen şüpheli kıyafet değiştirip metrobüsle kaçmış - Gündem Haberleri

        Avcılar'da iki otele silahlı saldırı düzenleyen şüpheli kıyafet değiştirip metrobüsle kaçmış

        İstanbul'un Avcılar ilçesinde 3 Nisan Perşembe sabaha karşı saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre bir kişi, aynı sokak üzerinde karşılıklı olan iki otelden haraç istedi. İsteğine olumsuz yanıt alan şüpheli iki otele, tabanca ile ateş açtı. Sokağa yürüyerek gelen saldırgan, koşarak kaçtı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki kamera kayıtlarını tek tek inceledi. İncelemeler sonucunda saldırganın tek kişi olduğu ve olay yerinden kaçtıktan sonra yakındaki bir binaya girip üstünü değiştirip çıktığını belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 19:36 Güncelleme: 05.04.2025 - 20:04
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        Kıyafet değiştirip metrobüsle kaçmış
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        Avcılar'da haraç istediği iki otele sabaha karşı otomatik silahla ateş açan şüphelinin yakındaki bir binada kıyafet değiştirdikten sonra metrobüse binerek kaçtığı belirlendi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliğini belirlediği şüpheliyi gizlendiği evde yakaladı.

        Olay, Cihangir Mahallesi'nde 3 Nisan Perşembe sabaha karşı saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre bir kişi, aynı sokak üzerinde karşılıklı olan iki otelden haraç istedi. İsteğine olumsuz yanıt alan şüpheli iki otele, tabanca ile ateş açtı.

        Avcılarda iki otele ateş açıldı
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        Sokağa yürüyerek gelen saldırgan, koşarak kaçtı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki kamera kayıtlarını tek tek inceledi. İncelemeler sonucunda saldırganın tek kişi olduğu ve olay yerinden kaçtıktan sonra yakındaki bir binaya girip üstünü değiştirip çıktığını belirlendi.

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        SİLAH BULUNDU

        Saldırganın çıktığı binanın merdiven boşluğunda kullanılmış kıyafet ve içerisinde saldırıda kullanılan silah bulundu. Saldırganın kıyafetini değiştirdikten sonra hemen yakındaki Cihangir-Üniversite Metrobüs Durağına giderek metrobüsle kaçtığı tespit edildi.

        KIYAFET DEĞİŞTİRDİ

        Yapılan incelemede saldırıda kullanılan silahın 'Uzi' olarak bilinen otomatik tüfek olduğu belirlendi. Asayiş Büro dedektifleri parmak izleri ve güvenlik kamerasındaki görüntülerden kimliğini belirledikleri 17 yaşındaki E.Y.'nin gizlendiği evi de tespit ederek yakaladı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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        #Avcılar otel
        #Otele kurşun
        #haberler
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